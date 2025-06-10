أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على الأردن

وقال في تصريح صحفي بعد مباراة والأردن، " للاعبين وفخور بالفريق، وهذا الأسبوع انتهى بشكل جيد".وأضاف "سنركز على رفع الجاهزية البدنية قبل الملحق الاسيوي"، مشددا "أجرينا فقط 10 إلى 12 حصة تدريبية ومع ذلك قدم اللاعبون أداءً جيدا".وكشف أرنولد "قلت للاعبين فكروا في المستقبل وما حدث في الماضي علينا عدم التفكير به"، مخاطبا الجماهير العراقية بالقول "آمنوا بنا وسنصل إلى 2026".