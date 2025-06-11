العراق و5 منتخبات اسيوية الى ملحق مونديال 2026.. ماذا بعد ذلك؟

وبعد نهاية التصفيات، حسمت 6 منتخبات آسيوية مقعدها في بشكل مباشر، فيما وصلت 6 منتخبات أخرى إلى الملحق الآسيوي، حيث يمثل الملحق فرصة إضافية للمنتخبات الآسيوية في الوصول إلى كأس العالم بعدما فشلت في ضمان التأهل المباشر خلال الدور الثالث.وستلعب 6 منتخبات في الدور الرابع من التصفيات الآسيوية (الملحق) وهي الإمارات وقطر والعراق وعُمان والسعودية وإندونيسيا، حيث ستقسم المنتخبات الستة على مجموعتين على أن تضم كل مجموعة 3 منتخبات تلعب فيما بينها بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.يخوض صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة دوراً فاصلاً بنظام الذهاب والإياب على أن يلعب المتأهل منه في ملحق عالمي، ووفقاً لتصنيف الأخير فقد جاء في المستوى الأول كل من والسعودية وفي المستوى الثاني والإمارات أما المستوى الثالث فضم عُمان وإندونيسيا.وينص نظام القرعة التي ستسحب في 17 تموز 2025، على عدم تواجد منتخبين من ذات المستوى في مجموعة واحدة.وكان هو المنتخب العربي الوحيد الذي حجز مقعده في مونديال 2026 بشكل مباشر، وذلك قبل الجولة الأخيرة.