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العراق لن يلعب على أرضه.. كل ما تريد معرفته عن المحلق الآسيوي

رياضة

2025-06-11 | 03:51
العراق لن يلعب على أرضه.. كل ما تريد معرفته عن المحلق الآسيوي
6,565 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الآسيوي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال صيف العام المقبل، بعد إثارة وندية استمرت حتى اللحظات الأخيرة خاصة في مباراة فلسطين وعُمان.

وكان المنتخب الفلسطيني على وشك التأهل إلى الملحق الآسيوي، لولا هدف التعادل القاتل لصالح عمان من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، في الجولة العاشرة من الدور الثالث للتصفيات.

وحدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال وقت سابق نظام مباريات الملحق الآسيوي، والذي يمثل المرحلة الرابعة من التصفيات المونديالية بالقارة الصفراء.

المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الآسيوي من تصفيات كأس العالم 2026:
قطر
الإمارات
العراق
عمان
السعودية
إندونيسيا

مواعيد مباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026
حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم أيام 8 و11 و14 من شهر أكتوبر 2025 كمواعيد لإقامة مباريات الـ3 جولات في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.
 
ويلتقي الوصيفان من المجموعتين وجها لوجه في مباراة ملحق أخرى تجمع بينهما خلال التوقف الدولي في نوفمبر 2025، لحسم هوية المتأهل منهما إلى بطولة ملحق الفيفا.

نظام الملحق الآسيوي في تصفيات كأس العالم 2026
حسب بيان رسمي صادر خلال وقت سابق عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، تشهد المرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية مشاركة 6 منتخبات، والتي احتلت المركزين الثالث والرابع في مجموعات الدور الثالث.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الستة منتخبات إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 3 فرق، ويخوض كل منهم مباراتين خلال التوقف الدولي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ويتأهل متصدر كل مجموعة بشكل مباشر إلى بطولة مونديال 2026، بينما يلتقي الوصيفان في مباراة فاصلة جديدة لاقتناص بطاقة العبور إلى بطولة "ملحق الفيفا".

وتُقام مباريات المرحلة الرابعة من الملحق الآسيوي خلال التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل، بينما تُلعب مباراة الدور الخامس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

موعد ونظام قرعة الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026
ستقام قرعة تصفيات الدور الرابع يوم 17 من شهر يوليو المقبل، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقال مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأن "تصفيات الملحق المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم يجب أن تُقام في دول المنتخبات التي تأهلت إلى تلك المرحلة" على غرار قطر والسعودية والإمارات، على سبيل المثال.

ونفى المصدر أن يكون الاتحاد الآسيوي قد حدد أسماء الدول التي ستستضيف تصفيات الملحق لافتا إلى أن قطر والسعودية من ضمن الدول التي تقدمت لتنظيم مباريات إحدى المجموعتين، بينما سيتم الإعلان الرسمي في غضون ساعات قليلة بعد ختام الجولة العاشرة من الدور الثالث.

وينص نظام القرعة على أن جمهورية العراق مثلا لو حظيت بحق باستضافة مباريات إحدى المجموعتين، ستنتقل تلقائيا لتكون ضمن منتخبات المجموعة الأخرى وتلعب في البلد الثاني المعني معها بالتنظيم، وأشار ذات المصدر إلى أن هذه الخطوة هدفها تغليب مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المنتخبات المتنافسة.

كما أن نظام القرعة يحول دون وقوع منتخبين التقيا وجها لوجه في الدور الثالث، كحال قطر والإمارات مثلا بعد أن وقعا معا في المجموعة الأولى، وبالتالي لن يتواجدا معا في مجموعة الدور الرابع

ما بطولة الملحق الخاصة بالفيفا؟
تشهد بطولة الملحق الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مشاركة 6 منتخبات تتنافس من أجل الحصول على آخر مكانين في مونديال 2026، وتشمل هذه البطولة منتخبين من منطقة كونكاكاف، ومنتخباً واحداً من قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، حسب بيان الفيفا.

وتتنافس الأربعة منتخبات ذات التصنيف الأدنى بين الستة في الدور نصف النهائي، لتُحدد هوية المتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة. في المقابل، يتأهل مباشرةً أفضل فريقين من حيث التصنيف إلى المباراتين النهائيتين، والفائزان بهما يحجزان مكانين في مونديال 2026.
 
المصدر: winwin
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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العراق لن يلعب على أرضه

كل ما تريد معرفته عن المحلق الآسيوي

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