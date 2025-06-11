دي بروين يختار وجهته المقبلة في الدوري الإيطالي

وكتب ، عبر حسابه على منصة "إكس": " يُنهي صفقة بعد حصوله على الضوء الأخضر النهائي من النجم البلجيكي".وأضاف: " جاهز للانضمام إلى بطل ، حيث تم تحديد موعد الفحوصات الطبية يوم الخميس".وختم: "تم الاتفاق على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد، ويتبقى خطوات طبية ورسمية ليصبح دي لاعبًا في نابولي".وكان دي بروين أعلن مؤخرًا رحيله عن بنهاية موسم 2024-2025.