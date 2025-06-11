ما تأثير التظاهرات الامريكية على إقامة بطولة كأس العالم للأندية؟

وأفاد موقع "سبورت بايبل" أن أعمال شغب اندلعت مؤخرا في لوس أنجلوس نتيجة احتجاجات عنيفة ضد سياسات الهجرة التي يتبعها الرئيس الأمريكي ، ما أثار القلق حول إمكانية عزوف الجماهير عن حضور مباريات ، وانعكاس هذه الاضطرابات على سير البطولة.وشهدت المدينة مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال نهاية الأسبوع، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع، وذلك في أعقاب تشديد الإجراءات ضد المهاجرين.وردا على ذلك، أمر بنشر 2000 عنصر من و700 جندي من مشاة البحرية (المارينز) في المدينة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن فرض "النظام والقانون الصارم".تأتي هذه الأحداث عقب فرض حظر سفر جديد شمل 12 دولة، بالإضافة إلى قيود جزئية على سبع دول أخرى، رغم استثناء الرياضيين والطواقم الفنية المشاركة في البطولات الدولية من هذه القيود.