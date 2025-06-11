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ما تأثير التظاهرات الامريكية على إقامة بطولة كأس العالم للأندية؟
رياضة
2025-06-11 | 06:35
397 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
تتزايد المخاوف في
الولايات المتحدة
بشأن استضافة بطولة
كأس العالم للأندية
2025، وكذلك
كأس العالم
2026، وسط توترات أمنية وسياسية متصاعدة، خاصة في مدينة لوس أنجلوس.
وأفاد موقع "سبورت بايبل" أن أعمال شغب اندلعت مؤخرا في لوس أنجلوس نتيجة احتجاجات عنيفة ضد سياسات الهجرة التي يتبعها الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، ما أثار القلق حول إمكانية عزوف الجماهير عن حضور مباريات
كأس العالم للأندية
، وانعكاس هذه الاضطرابات على سير البطولة.
وشهدت المدينة مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال
عطلة
نهاية الأسبوع، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع، وذلك في أعقاب تشديد الإجراءات ضد المهاجرين.
وردا على ذلك، أمر
ترامب
بنشر 2000 عنصر من
الحرس الوطني
و700 جندي من مشاة البحرية (المارينز) في المدينة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن فرض "النظام والقانون الصارم".
تأتي هذه الأحداث عقب فرض حظر سفر جديد شمل 12 دولة، بالإضافة إلى قيود جزئية على سبع دول أخرى، رغم استثناء الرياضيين والطواقم الفنية المشاركة في البطولات الدولية من هذه القيود.
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