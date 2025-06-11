بقيادة الدون.. النصر في المرتبة الـ16 عالمياً

جاء في المرتبة الـ16 عالمياً، كأكثر نادٍ عربي متابعة على المنصات الرقمية، بإجمالي تجاوز 62 مليون متابع، مستفيداً من اتساع قاعدته الجماهيرية ووجود أسماء مؤثرة مثل .وحل في المركز 18 عالمياً، وثانياً من حيث أكثر الأندية العربية شعبية بـ57 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.وجاء في المركز 24 عالمياً والثالث عربياً، بعد أن شهدت حساباته نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، في ظل وجود عناصر دولية بارزة، ومشاركاته المستمرة في .وبعده حل كرابع نادٍ عربي شعبية بـ17,2مليون متابع، أما على المستوى العالمي فقد جاء في المرتبة 45.أما ، فاحتل المرتبة 49 عالمياً، متقدماً على عدة أندية أوروبية وأميركية، في ظل متابعة جماهيرية متزايدة عقب صفقاته الكبيرة وفوزه ببطولتين محليتين.