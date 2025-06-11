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بقيادة الدون.. النصر في المرتبة الـ16 عالمياً
رياضة
2025-06-11 | 16:32
المصدر:
وكالات
401 شوهد
كشف تقرير "مرصد كرة القدم" التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، في نشرته الأسبوعية رقم 508، عن قائمة أكثر 100 نادٍ في العالم من حيث عدد المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي (إكس، إنستجرام،
فيسبوك
،
تيك توك
، ويوتيوب).
جاء
نادي النصر
في المرتبة الـ16 عالمياً، كأكثر نادٍ عربي متابعة على المنصات الرقمية، بإجمالي تجاوز 62 مليون متابع، مستفيداً من اتساع قاعدته الجماهيرية ووجود أسماء مؤثرة مثل
كريستيانو رونالدو
.
وحل
الأهلي المصري
في المركز 18 عالمياً، وثانياً من حيث أكثر الأندية العربية شعبية بـ57 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء
نادي الهلال
في المركز 24 عالمياً والثالث عربياً، بعد أن شهدت حساباته نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، في ظل وجود عناصر دولية بارزة، ومشاركاته المستمرة في
البطولات القارية
.
وبعده حل
الزمالك
كرابع نادٍ عربي شعبية بـ17,2مليون متابع، أما على المستوى العالمي فقد جاء في المرتبة 45.
أما
نادي الاتحاد
، فاحتل المرتبة 49 عالمياً، متقدماً على عدة أندية أوروبية وأميركية، في ظل متابعة جماهيرية متزايدة عقب صفقاته الكبيرة وفوزه ببطولتين محليتين.
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