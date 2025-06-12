118 لاعبا عربيا يشاركون في كأس العالم للأندية

ومن بين اللاعبين المشاركين والذين يمثلون جميع الاتحادات القارية الستة ومن 81 دولة مختلفة حول العالم، يبرز لاعبون من دول عربية، حيث سيشارك في البطولة 31 لاعبا من الجنسية المغربية، وهو العدد الأكبر بين اللاعبين العرب، إلى جانب 25 لاعبا سعوديا، و25 من تونس، و23 لاعبا مصريا، و8 إماراتيين، و4 جزائريين، وفلسطيني واحد، وسوري واحد.ويمثل في البطولة نادي الوداد البيضاوي، بينما يشارك عن ، والترجي عن تونس، ونادي العين الإماراتي عن الإمارات.كما يلعب الفلسطيني وسام أبو علي ضمن صفوف المصري، فيما يمثل السوري عمر السومة فريق الوداد، بالإضافة إلى أربعة لاعبين جزائريين الذين يمثلون الترجي التونسي ومانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند.ومن ناحية أخرى، ستكون الجنسية البرازيلية هي الأكثر تمثيلا في البطولة بمشاركة 141 لاعبا، تليها بـ103 لاعبين، ثم إسبانيا بـ54 لاعبا، والبرتغال بـ49 لاعبا، والمكسيك بـ41 لاعبا، والولايات المتحدة بـ40 لاعبا، وفرنسا بـ37 لاعبا، وألمانيا وإيطاليا بـ36 لاعبا لكل منهما، والمغرب بـ31 لاعبا، ثم المملكة المتحدة بـ25 لاعبا إنجليزيا.وتتيح لوائح البطولة للأندية المشاركة استدعاء قوائم أولية تتراوح بين 26 و35 لاعبا، وقد استغلت معظم الفرق فترة الانتقالات الاستثنائية التي كانت مفتوحة من 1 إلى 10 يونيو 2025، لتعزيز صفوفها قبل الدخول في المنافسة.وخلال تلك الفترة، تم تسجيل 58 لاعبا جديدا بقيمة إجمالية بلغت 480 مليون دولار أمريكي، وهو مؤشر واضح على طموحات الأندية في المنافسة على اللقب العالمي الجديد.