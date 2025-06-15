افتتاح كأس العالم للأندية.. التعادل السلبي يحسم مباراة الأهلي وإنتر ميامي

وقبل بداية المباراة، أقيم حفل افتتاح بسيطة للنسخة الأولى من مونديال الأندية بنظامه الجديد وبمشاركة 32 فريقا من مختلف أنحاء العالم، كما حضر المواجهة شخصيات مرموقة على غرار رئيس جياني إنفانتينو، وأساطير كبار في صورة نازاريو وروبرتو باجيو وأليساندرو ديل بيرو وآخرون.وكانت البداية سيئة للأهلي بعد تعرض نجم خط وسطه إمام عاشور لإصابة في الكتف أجبرته على مغادرة أرض الملعب في الدقيقة (14)، حيث حلّ الوافد الجديد أحمد سيد زيزو بدلا عنه، وأعلن النادي القاهري أن إمام نُقل للمستشفى للإطمئنان على حالته.وبدأ مسلسل إهدار الفرص من لاعبي المارد الأحمر في الدقيقة (20) حين أضاع حمدي فتحي فرصة في المتناول بعد تمريرة من محمد علي بن رمضان، ثم سجل وسام أبو علي هدفا في الدقيقة (30) ألغاه الحكم فغاني بسبب التسلل، بينما تصدى حارس لرأسية أشرف داري القوية في الدقيقة (33).واستمرت محاولات للتسجيل ليحصل زيزو على ركلة جزاء إثر عرقلته داخل منطقة الجزاء، وتقدم محمود حسن تريزيغيه لتسديد الركلة، لكنه فشل في ترجمتها لهدف في الدقيقة (43) بعد تصدٍ رائع من الحارس الأرجنتيني أوسكار أوستاري.وأنقذ أبو علي فريقه من هدف محقق قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، عندما أبعد كرة من على خط المرمى بحركة رائعة، وقبل ذلك بقليل كان قد بصم على أول فرصة خطيرة لفريقه عندما حاول مباغة الشناوي بتسديدة من نقطة تنفيذ الركنية.التعادل السلبي يحسم مباراة الأهلي وإنتر ميامياختلف الوضع في الشوط الثاني، حيث تقدم إنتر ميامي نحو الهجوم، وكاد تاديو أليندي أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة (51) بعد هفوة قاتلة من قلب الدفاع ياسر إبراهيم، لكن الشناوي رفض ذلك وتصدى ببراعة لتسديدة الأرجنتيني محافظا على نظافة شباكه.وواصل حارس الأهلي تألقه وتصدى لتسديدة ميسي القوية في الدقيقة (57) والتي رد عليها بن رمضان بتسديدة أخرى بعد دقيقة، ثم عاد "البرغوث" في الدقيقة (64) بتسديدة مباغتة من مخالفة مباشرة لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر، ثم تصدى الشناوي ببراعة لكرتين خطيرتين من ميسي وفالكون في اللحظات الأخيرى، لتنتهي بعد ذلك المواجهة بالتعادل السلبي.ويلعب الأهلي مباراة الجولة الثانية أمام بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو/حزيران الجاري، حيث تنطلق صافرة البداية في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ثم يختتم ممثل مصر في دور المجموعات بمواجهة بورتو يوم 24 من الشهر الجاري.