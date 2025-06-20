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تعرف على مباريات الجولة الـ36 من دوري نجوم العراق اليوم
رياضة
2025-06-20 | 04:09
101 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تقام، اليوم الجمعة، مباراتين مرتقبتين في العاصمة
بغداد
ومدينة
البصرة
ضمن منافسات الجولة الـ 36 من
دوري نجوم العراق
لكرة القدم.
في
ملعب الساحر أحمد راضي
، يستضيف
فريق الكرخ
نظيره
الزوراء
في مواجهة يسعى من خلالها أصحاب الأرض لتعويض خسارتهم في الجولة الماضية أمام
ديالى
بهدفين دون رد، وتحقيق فوز ثمين يحسّن من موقعهم في جدول الترتيب، إذ يحتل
الكرخ
المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة بعد الجولة الـ 35.
في المقابل، يدخل الزوراء اللقاء بطموح تحقيق الانتصار والظفر بالنقاط الثلاث من أجل التمسك بمركز الوصافة، حيث يملك في رصيده 74 نقطة.
وفي لقاء آخر، يحتضن
ملعب الفيحاء
مواجهة قوية تجمع
نفط البصرة
بضيفه المتصدر فريق الشرطة.
ويأمل نفط
البصرة
، صاحب المركز الثامن عشر برصيد 29 نقطة، في كسر سلسلة النتائج السلبية وتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه، في حين يدخل الشرطة اللقاء بطموح كبير، إذ أن فوزه بالمباراة سيضمن له رسمياً التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، حيث يتصدر الترتيب برصيد 80 نقطة.
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