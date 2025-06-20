تعرف على مباريات الجولة الـ36 من دوري نجوم العراق اليوم

في ، يستضيف نظيره في مواجهة يسعى من خلالها أصحاب الأرض لتعويض خسارتهم في الجولة الماضية أمام بهدفين دون رد، وتحقيق فوز ثمين يحسّن من موقعهم في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة بعد الجولة الـ 35.في المقابل، يدخل الزوراء اللقاء بطموح تحقيق الانتصار والظفر بالنقاط الثلاث من أجل التمسك بمركز الوصافة، حيث يملك في رصيده 74 نقطة.وفي لقاء آخر، يحتضن مواجهة قوية تجمع بضيفه المتصدر فريق الشرطة.ويأمل نفط ، صاحب المركز الثامن عشر برصيد 29 نقطة، في كسر سلسلة النتائج السلبية وتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه، في حين يدخل الشرطة اللقاء بطموح كبير، إذ أن فوزه بالمباراة سيضمن له رسمياً التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، حيث يتصدر الترتيب برصيد 80 نقطة.