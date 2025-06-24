لهذا السبب.. أزمة مبكرة بين فينيسيوس وألونسو

تحسن مستوى فيني لم يكن ما جذب الانتباه إليه في تلك المباراة حيث توجد نقطة أكثر أهمية، وهي عدم التزامه بتعليمات ، الذي طلب منه أكثر من مرة اللعب في العمق لكنه أصر على التواجد على الأطراف.ألونسو حلل أداء بشكل جعله يعلم جيدًا أن الأفضل هو مشاركته في العمق لأن أخطائه تزداد على الأطراف لذا فقد طالبه عدة مرات بالالتزام بذلك.والآن سؤالان مطروحان على الطاولة في هذا الصدد.. هل يلتزم فينيسيوس بتعليمات في قادم المباريات ؟ وإلى متى سيمنحه الإسباني الفرصة؟!.