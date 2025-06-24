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لهذا السبب.. أزمة مبكرة بين فينيسيوس وألونسو

رياضة

2025-06-24 | 04:04
لهذا السبب.. أزمة مبكرة بين فينيسيوس وألونسو
757 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة


أشادت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية بالمستوى الذي قدمه فينيسيوس جونيور أمام باتشوكا في مونديال الأندية، مشيرة إلى ارتفاع أدائه عما كان عليه في مواجهة الهلال السعودي.


تحسن مستوى فيني لم يكن ما جذب الانتباه إليه في تلك المباراة حيث توجد نقطة أكثر أهمية، وهي عدم التزامه بتعليمات تشابي ألونسو، الذي طلب منه أكثر من مرة اللعب في العمق لكنه أصر على التواجد على الأطراف.

ألونسو حلل أداء فينيسيوس بشكل جعله يعلم جيدًا أن الأفضل هو مشاركته في العمق لأن أخطائه تزداد على الأطراف لذا فقد طالبه عدة مرات بالالتزام بذلك.

والآن سؤالان مطروحان على الطاولة في هذا الصدد.. هل يلتزم فينيسيوس بتعليمات تشابي في قادم المباريات ؟ وإلى متى سيمنحه الإسباني الفرصة؟!.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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فينيسيوس

ألونسو

ريال مدريد

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