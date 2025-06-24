قرار مصيري لريال مدريد بشأن ألابا

وتعرض ألابا (33 عامًا) لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في كانون الأول 2023، ثم أعقبه تلف غضروف ركبته اليسرى، وبعد عودته إلى الملاعب، تعرض لإصابة جديدة في الغضروف المفصلي، وخضع لجراحة أخرى، ليتراجع دوره مع الفريق.ووفقًا لصحيفة "آس" ، فإن لا يخطط حاليًا لتجديد عقد .وينتهي تعاقد لاعب السابق، في صيف 2026.وكان ألابا قد انضم إلى ، قادمًا من في صفقة انتقال حر، في صيف 2021.ودعم ريال مدريد دفاعه هذا الصيف، بالتعاقد مع دين هويسين، قادمًا من بورنموث، في ظل الإصابات التي ضربت المدافعين.