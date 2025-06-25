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برشلونة "يتخلص" من أول لاعب خارج حساباته للموسم المقبل
رياضة
2025-06-25 | 02:46
787 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
اقترب
أنسو فاتي
، لاعب برشلونة، من الانتقال لصفوف
موناكو
الفرنسي، على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد خبير الانتقالات الشهير فابريزيو
رومانو
عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن
الجناح
الإسباني بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف
نادي موناكو
الفرنسي.
وكتب رومانو: "
أنسو فاتي
إلى
موناكو
"، في إشارة إلى أن الصفقة أصبحت شبه منجزة بين برشلونة والنادي الفرنسي، حيث سيلتحق اللاعب بفريق الإمارة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.
وأكد الصحفي الموثوق أن خطة الفحوصات الطبية قد تم الاتفاق عليها بالفعل، إذ من المنتظر أن يسافر فاتي غدًا إلى موناكو، على أن يخضع للكشف الطبي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وأوضح رومانو أن أنسو فاتي سيُجدد عقده أولًا مع برشلونة قبل أن يغادر على سبيل الإعارة، وهي خطوة تؤكد رغبة
النادي الكتالوني
في الحفاظ على حقوقه في اللاعب مستقبلاً، حال استعاد مستواه المعهود.
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