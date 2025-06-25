برشلونة "يتخلص" من أول لاعب خارج حساباته للموسم المقبل

وأكد خبير الانتقالات الشهير فابريزيو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن الإسباني بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الفرنسي.وكتب رومانو: " إلى "، في إشارة إلى أن الصفقة أصبحت شبه منجزة بين برشلونة والنادي الفرنسي، حيث سيلتحق اللاعب بفريق الإمارة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.وأكد الصحفي الموثوق أن خطة الفحوصات الطبية قد تم الاتفاق عليها بالفعل، إذ من المنتظر أن يسافر فاتي غدًا إلى موناكو، على أن يخضع للكشف الطبي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.وأوضح رومانو أن أنسو فاتي سيُجدد عقده أولًا مع برشلونة قبل أن يغادر على سبيل الإعارة، وهي خطوة تؤكد رغبة في الحفاظ على حقوقه في اللاعب مستقبلاً، حال استعاد مستواه المعهود.