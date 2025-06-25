الشرطة يسعى مواصلة نجاحاته في يوم التتويج بلقب دوري نجوم العراق

ويبحث الأخضر عن فوز جديد، ليضاف إلى السجل المميز الذي حققه الأخضر تحت قيادة المدرب المصري مؤمن ، فضلاً عن تأكيد أحقيته وجدارته بنيل لقب المسابقة، لاسيما أنه وصل إلى الانتصار (25) في الجولة السابقة، عقب تغلبه على بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، سجلها أحمد يحيى ومهند علي والمحترف السوري محمود المواس، رافعاً رصيده إلى (83) نقطة.ودخل الشرطة تاريخ كرتنا من أوسع أبوابه عندما أصبح أول فريق يتوج باللقب في (4) مواسم على التوالي، وبهذا الإنجاز عزّز القيثارة رصيده بعدد مرات الفوز بالدوري ورفع غلته إلى (8) ألقاب.من جانبه يتطلع إلى تصحيح المسار حينما يستقبل اليوم في ملعبه، وتعرض النوارس إلى خسارتين مؤلمتين ومتتاليتين في الجولتين السابقتين أمام فريق القاسم والكرخ، ليتبخر بذلك حلم الفريق في التتويج بلقب الدوري، إلا أنه رغم ذلك يسعى لمصالحة جماهيره وإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة من خلال حصد (6) نقاط من مباراتيه المتبقيتين، لتعزيز موقع الوصافة.إلى ذلك تُستكمل بعد غد الجمعة لقاءات الجولة (37) بإقامة مباراتين، إذ يلتقي نفط ، ويحل النفط ضيفاً على .وستُقام السبت (3) لقاءات أبرزها مباراة أمام ، بينما سيصطدم الكهرباء بمتحديه ، ويستضيف منافسه ، على أن تختتم الجولة الأحد المقبل عندما يلعب أمام ، والطلبة وفريق القاسم، في حين سيكون بمواجهة نوروز في ديربي شمالي.