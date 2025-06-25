Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"مخالفات ثابتة".. البرلمان يتحرك قانونيا على نفط الوسط: طالبنا السوداني بإقالة إدارة الشركة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لاعب وسط لفريق ليفربول يعلن اعتزاله

رياضة

2025-06-25 | 09:57
لاعب وسط لفريق ليفربول يعلن اعتزاله
505 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
أعلن لاعب الوسط السابق لفريق ليفربول الإنجليزي آدم لالانا اعتزاله كرة القدم اليوم الأربعاء، مؤكدا أنه فخور بمسيرته كلاعب.

ولعب لالانا (37 عاما) لفرق ساوثهامبتون، وبورنموث، وليفربول وبرايتون والمنتخب الإنجليزي، الذي شارك معه في 34 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف.
وقضى لالانا أغلب مسيرته مع ساوثهامبتون، حيث بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2006، ثم عاد للعب معه في فترة ثانية في 2024، بعدما لعب لفرق أخرى لمدة عشرة أعوام، وأنهى مسيرته بعدما خاض 283 مباراة ساوثهامبتون وسجل 60 هدفا.
وكتب لالانا على "إنستغرام": "بينما أقوم بإسدال الستار على مسيرتي كلاعب، أفعل ذلك وأنا أشعر بامتنان وفخر لا يمكن وصفهما".
وأضاف: "لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانا للفرص التي أتيحت لي، وللدعم الذي تلقيته طوال مشواري".
وأردف: "في مسيرة كهذه، تدين بالكثير للكثيرين، من المستحيل أن أذكر الجميع بالاسم، لكن أرجو أن يعلم كل من ساعدني كم أنا ممتن له. لم أكن لأصل إلى هنا بدونك".
وأكد: "من الجنون أن أفكر أن كل هذا بدأ في الألفية الماضية، عندما وقعت مع الأكاديمية في عام 1999. ومنذ ظهوري الأول كمحترف في عام 2006، أدرك أنني كنت محظوظا لأنني عشت الحلم الذي يشاركني فيه ملايين الناس".
وقال لالانا: "كل مباراة دولية كانت تعني العالم بالنسبة لي.. تمثيل بدلي كان أكبر شرف".
وأكمل: "أنا فخور بمسيرتي كلاعب، ولا يوجد لدي أي شعور بالندم على أي جزء منها. أحتضن كل اللحظات الجميلة والصعبة، لأنها شكلت شخصيتي وجعلتني ما أنا عليه اليوم".
وأكد: "أنا متحمس لما سيجلبه المستقبل لي".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX

لاعب

اعتزل

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
الأولى بتاريخه.. بايرن ميونيخ يتجه نحو تسجيل خسارة مالية كبيرة
12:15 | 2025-06-25
فيفا يفتح تحقيقاً في عنصرية محتملة ضد مدافع ريال مدريد
08:51 | 2025-06-25
هل سينتقل مودريتش إلى ميلان الإيطالي؟
05:47 | 2025-06-25
رسميا.. نادي النصر ينهي عقد مدربه الإيطالي بيولي
05:17 | 2025-06-25
برشلونة يحدد موعد العودة الرسمي إلى كامب نو
04:33 | 2025-06-25
بسبب التوترات السياسية.. إيران تواجه خطر عدم المشاركة في كأس العالم 2026
04:21 | 2025-06-25
نصر استراتيجي لإيران
نصر استراتيجي لإيران
العودة للمفاوضات بشروط
العودة للمفاوضات بشروط
دخول المفاعلات النووية الى الحرب
دخول المفاعلات النووية الى الحرب
اشتعال المنطقة والنتائج مبهمة
اشتعال المنطقة والنتائج مبهمة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

وائل كفوري وزوجته شانا عبود بأول إطلالة علنية
Play
وائل كفوري وزوجته شانا عبود بأول إطلالة علنية
08:29 | 2025-06-25
أمين عام حلف الناتو يخاطب ترامب: سنزيد تريليونات إضافية لدفاعنا المشترك
Play
أمين عام حلف الناتو يخاطب ترامب: سنزيد تريليونات إضافية لدفاعنا المشترك
08:28 | 2025-06-25
ذي قار.. انهيار سايلو للحنطة شُيد قبل 3 أعوام وبرلماني يكشف التفاصيل (فيديو)
Play
ذي قار.. انهيار سايلو للحنطة شُيد قبل 3 أعوام وبرلماني يكشف التفاصيل (فيديو)
07:37 | 2025-06-25
نواب: بعض الكتل السياسية حولت التنافس الانتخابي بورصة أموال لشراء ذمم الناخبين
Play
نواب: بعض الكتل السياسية حولت التنافس الانتخابي بورصة أموال لشراء ذمم الناخبين
04:40 | 2025-06-25
ترامب: اسرائيل تضررت بشدة.. وسنقيم علاقات مع ايران
Play
ترامب: اسرائيل تضررت بشدة.. وسنقيم علاقات مع ايران
04:31 | 2025-06-25
بالفيديو: سرقات بستوتات تهز حي اليرموك
Play
بالفيديو: سرقات بستوتات تهز حي اليرموك
03:37 | 2025-06-25
تظاهرة حاشدة في البصرة بعنوان "انقذوا أبي الخصيب" (صور)
Play
تظاهرة حاشدة في البصرة بعنوان "انقذوا أبي الخصيب" (صور)
03:21 | 2025-06-25
كارثة طبية تفجع عائلة عشرينية بالوفاة.. فيديو
Play
كارثة طبية تفجع عائلة عشرينية بالوفاة.. فيديو
02:35 | 2025-06-25
تحذيرات من بقاء العراق بلا منظومات دفاعية‎
Play
تحذيرات من بقاء العراق بلا منظومات دفاعية‎
01:13 | 2025-06-25
إخلاء فوري لبعض المناطق.. مشاهد من الدمار في الصين بسبب الفيضانات
Play
إخلاء فوري لبعض المناطق.. مشاهد من الدمار في الصين بسبب الفيضانات
11:34 | 2025-06-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.