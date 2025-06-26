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عقبة واحدة أمام توقيع ميسي للهلال السعودي
رياضة
2025-06-26 | 02:46
368 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضي
كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود عن الأزمة الكبرى التي تواجه مسألة انتقال
الأرجنتيني ليونيل ميسي
، نجم
إنتر ميامي
الأمريكي، إلى صفوف
الهلال السعودي
، في الميركاتو الصيفي.
كانت تقارير صحفية سعودية كشفت عن اجتماع منتظر بين فهد بن نافل، رئيس نادي
الهلال
، وخورخي ميسي والد ووكيل ميسي، خلال تواجدهما في
أمريكا
لخوض منافسات بطولة
كأس العالم للأندية
2025.
وينتهي تعاقد ميسي مع
إنتر ميامي
في نهاية العام الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من يناير المقبل.
وأوضحت التقارير أن مسؤولو الهلال يرغبون، في حسم صفقة ميسي وذلك لتدعيم صفوف الفريق، خاصة وأن اللاعب حاليا يرغب في خوض تجربة جديدة، وبات حالياً أقرب لعدم الاستمرار مع إنتر
ميامي
خلال الفترة المقبلة.
وشهدت الساعات القليلة الماضية، وصول فهد بن نافل إلى
الولايات المتحدة الأمريكية
، وذلك لمؤازرة الفريق خلال المباراة القادمة للفريق أمام نادي باتشوكا، والتي ستحسم عبور الهلال إلى الدور القادم من المسابقة.
وقال عبدالرحمن أباعود في تصريحات تلفزيونية: "الأزمة التي تواجه انتقال ميسي للهلال هي رغبته في ضم عدة لاعبين معه مثلما فعل في إنتر ميامي بضم لاعبين مثل جوردي ألبا وبوسكيتس ولويس
سواريز
، ومن ثم إذا انضم للهلال سينضم بمفرده، والمفترض أن ينضم للزعيم والذي فاوضه سابقا".
وكانت بعض الأنباء خلال الأيام الماضية، تحدثت عن اقتراب ميسي من الانضمام إلى
دوري روشن
السعودي، بعد أن أبدى وكيله تقبله للأمر، وأن هناك صراعا بين
الأهلي
والهلال لضمه.
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