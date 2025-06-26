بينها الريال ومانشستر سيتي.. أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم



ـ رياضة





تقام، اليوم الخميس، 4 مباريات في 2025 تجمع الوداد مع العين، مع ، مع باتشوكا، وسالزبورغ مع .



وفي ما يلي أبرز مباريات في الدوريات العربية والعالمية:



2025



23:00 الوداد--:--العين



23:00 يوفنتوس--:--مانشستر سيتي



5:00 الهلال--:--باتشوكا



5:00 سالزبورغ--:--ريال وفي ما يلي أبرز مباريات في الدوريات العربية والعالمية:202523:00 الوداد--:--العين23:00 يوفنتوس--:--مانشستر سيتي5:00 الهلال--:--باتشوكا5:00 سالزبورغ--:--ريال