قرعة تصفيات آسيا لكرة الصالات تضع منتخب العراق بالمجموعة الرابعة

وبحسب بيان لاتحاد الكرة ورد للسومرية نيوز، فقد وقع في المَجموعةِ "D" في تصفيات لكُرةِ الصالات التي ستقام في خلال الفترة من 20 إلى 24 أيلول المقبل، إلى جانبِ منتخبات والصين تايبيه وباكستان.القرعة ادناه: