تعليق حماسي لرونالدو بعد تجديد عقده مع النصر

ونشر عبر حسابه في منصة "إكس" صورة لقميص تحمل رقم 2027، في إشارة إلى موعد نهاية فترة العقد الجديد، وعلق عليها قائلا: "فصل جديد يبدأ، نفس الشغف، نفس الحلم. لنصنع التاريخ معا".وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن اللاعب سيجدد عقده لموسم واحد فقط، ليصل به إلى 2026، لكن السعودي أعلنت في النهاية تمديد التعاقد لموسمين إضافيين.وكان نادي النصر قد نشر مقطع فيديو عبر منصاته الرسمية يظهر فيه رونالدو وهو يقول: "النصر للأبد"، مرفقا بالتعليق: "القصة تستمر مع قائد النصر التاريخي".ويعد هذا التجديد دفعة معنوية كبيرة للدوري السعودي للمحترفين، ويؤكد التزام رونالدو المستمر بمشروعة الرياضي داخل المملكة.