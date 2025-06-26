مايوركا يفاوض برشلونة لإنجاز صفقتين

وشهدت الأيام الماضية أنباء حول رغبة مايوركا في ضم صاحب الـ22 عاما، لتؤكد صحفية " " الكتالونية أن المفاوضات جارية في الوقت الراهن، أملا في إتمام الصفقة.وفي ظل انتهاء عقده مع في صيف 2026، استبعدت الصحيفة النادي بإعارة توري إلى مايوركا هذا الصيف، حيث تريد الإدارة الاستفادة المالية من بيعه، مع تضمين العقد بند خيار إعادة الشراء.ويرغب مسؤولو برشلونة في إتمام الاتفاق قبل نهاية السنة المالية يوم 30 حزيران الجاري، للاستفادة من الصفقة بتوفيق أوضاع النادي وفقا لقيود رابطة الليجا.ويخشى تكرار سيناريو الموسم الماضي، حينما فشل في تسجيل بعض لاعبيه الجدد قبل انطلاق الموسم، بسبب أوضاعه المالية المتعثرة.