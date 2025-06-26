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مايوركا يفاوض برشلونة لإنجاز صفقتين

رياضة

2025-06-26 | 15:35
مايوركا يفاوض برشلونة لإنجاز صفقتين
المصدر:
موقع كووورة
235 شوهد

دخل نادي ريال مايوركا في مفاوضات مكثفة مع نظيره برشلونة، لإنجاز صفقتين من النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الأيام الماضية أنباء حول رغبة مايوركا في ضم بابلو توري صاحب الـ22 عاما، لتؤكد صحفية "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن المفاوضات جارية في الوقت الراهن، أملا في إتمام الصفقة.

وفي ظل انتهاء عقده مع البارسا في صيف 2026، استبعدت الصحيفة سماح النادي بإعارة توري إلى مايوركا هذا الصيف، حيث تريد الإدارة الاستفادة المالية من بيعه، مع تضمين العقد بند خيار إعادة الشراء.

ويرغب مسؤولو برشلونة في إتمام الاتفاق قبل نهاية السنة المالية يوم 30 حزيران الجاري، للاستفادة من الصفقة بتوفيق أوضاع النادي وفقا لقيود رابطة الليجا.

ويخشى النادي الكتالوني تكرار سيناريو الموسم الماضي، حينما فشل في تسجيل بعض لاعبيه الجدد قبل انطلاق الموسم، بسبب أوضاعه المالية المتعثرة.
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برشلونة

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