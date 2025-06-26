​فريقان يزاحمان ريال مدريد على صفقة مجانية

في هذا الصدد، أكدت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن إبراهيما كوناتي مدافع لا ينوي تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي، بل يريد الرحيل مجانا بنهاية تعاقده في صيف العام المقبل 2026.وأضافت أن إدارة ليفربول في من أمرها خاصة أن كوناتي لاعب دولي، وتقدر قيمته السوقية بـ 60 مليون دولار وفقا لتقديرات شبكة ترانسفير ماركت.ولفتت إلى أن أندية بي إس جي وريال وبرشلونة تترقب فرصة التعاقد مع المدافع الفرنسي الدولي.وذكرت أيضا أن إبراهيما كوناتي (26 عاما) يميل في الوقت الحالي بشكل أكبر للانتقال إلى .واضطر ليفربول أوائل الشهر الجاري لبيع نجمه لريال مدريد مقابل 10 ملايين يورو فقط بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده الذي كان سينتهي بنهاية حزيران الجاري