مباراتان ضمن منافسات الجولة 37 من دوري نجوم العراق اليوم

ويحتل فريق المركز المركز السابع عشر برصيد (40) نقطة، فيما يأتي فريق في المركز الثامن عشر برصيد (29) نقطة.وفي المباراة الثانية يحتل فريق المركز الـ(20) وفي جعبته (22) نقطة، بينما يحتل فريق النفط المركز الثامن برصيد (53) نقطة.وستقام يوم غدٍ السبت (3) لقاءات أبرزها مباراة زاخوأمام ، بينما سيصطدم الكهرباء بمتحديه ، ويستضيف منافسه ، على أن تختتم الجولة الأحد المقبل عندما يلعب أمام ، والطلبة وفريق القاسم، في حين سيكون بمواجهة في شمالي.