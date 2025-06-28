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"هدية استثنائية" جديدة لميسي
رياضة
2025-06-28 | 08:03
125 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
حظي
الأسطورة
ليونيل ميسي
قائد
إنتر ميامي
الأمريكي بهدية رائعة في ظل احتفاله بعيد ميلاده الـ38 حيث قام ناد أرجنتيني بإطلاق اسمه على أحد مدرجاته رغم أنه لم يلعب في صفوفه سابقا.
واحتفلت جماهير نادي نيويلز أولد بويز الأرجنتيني النادي الأول لميسي بعيد ميلاد أسطورتها بطريقة استثنائية إذ أعلنت
إدارة النادي
إطلاق اسمه على أحد مدرجات ملعبها التاريخي "كولوسو مارسيليو
بييلسا
" تكريما له ولمسيرته المذهلة.
ونشر نادي نيويلز أولد بويز صورا للمدرج الجديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقها بتعليق: "بيتنا بيت تاريخ كرة القدم".
وظهر في
المدرج
اسم "
ليونيل ميسي
" مع وجود الرقم 10 باللون الأبيض على المدرجات الحمراء والسوداء.
ولم يسبق لميسي أن لعب مع الفريق الأول لنيولز أولد بويز، لكنه بقي في الأكاديمية خمس سنوات قبل أن ينضم إلى أكاديمية "لاماسيا" الشهيرة في برشلونة.
وعلى الرغم من عدم لعبه على المستوى الاحترافي مع نيولز فإن
ميسي
لطالما عبر عن حبه للنادي وولائه له.
يذكر أن ميسي (38 عاما) يعد من قبل الكثيرين أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم بعدما فاز بـ8 كرات ذهبية خلال مسيرة استمرت 21 عاماً حافلة بالإنجازات.
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