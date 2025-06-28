"هدية استثنائية" جديدة لميسي

واحتفلت جماهير نادي نيويلز أولد بويز الأرجنتيني النادي الأول لميسي بعيد ميلاد أسطورتها بطريقة استثنائية إذ أعلنت إطلاق اسمه على أحد مدرجات ملعبها التاريخي "كولوسو مارسيليو " تكريما له ولمسيرته المذهلة.ونشر نادي نيويلز أولد بويز صورا للمدرج الجديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقها بتعليق: "بيتنا بيت تاريخ كرة القدم".وظهر في اسم " " مع وجود الرقم 10 باللون الأبيض على المدرجات الحمراء والسوداء.ولم يسبق لميسي أن لعب مع الفريق الأول لنيولز أولد بويز، لكنه بقي في الأكاديمية خمس سنوات قبل أن ينضم إلى أكاديمية "لاماسيا" الشهيرة في برشلونة.وعلى الرغم من عدم لعبه على المستوى الاحترافي مع نيولز فإن لطالما عبر عن حبه للنادي وولائه له.يذكر أن ميسي (38 عاما) يعد من قبل الكثيرين أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم بعدما فاز بـ8 كرات ذهبية خلال مسيرة استمرت 21 عاماً حافلة بالإنجازات.