باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025.. الموعد والقنوات الناقلة

يترقب الجميع مواجهة الأولى لفريقه القديم، خاصةً وأن البرغوث لطالما أكد أنه لم يشعر بالسعادة قط داخل بي إس جي، مما يجعل الجميع يترقب كيف سيرد النادي الفرنسي على أسطورة الكرة الأرجنتينية.هو بطل أوروبا وفي أفضل أحواله حاليًا، ويمني النفس في انتصار سلس على المتذبذب مع خافيير ماسكيرانو، علمًا بأن الفائز من هذه المباراة سيضرب موعدًا مع الفائز من وفلامنغو في ربع النهائي.موعد مباراة باريس سان وإنتر ميامي هو اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025 على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم.وتنطلق صافرة بداية القمة الفرنسية الأمريكية المرتقبة في تمام السابعة مساءً بتوقيت .حصلت مجموعة قنوات MBC على حقوق نقل مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025، لتكون مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي منقولة عبر قناة MBC Action وMBC MASR 2 المجانيتين.ويمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة بوسيلتين مجانيتين، وهما تطبيق شاهد، أو منصة DAZN الإلكترونية.بقيادة عثمان ديمبلي وديزيري دوي، سيخوض المدرب لويس إنريكي مباراة إنتر ميامي المرتقبة في دور الـ 16 من مونديال الأندية، بالتشكيلة الآتية: