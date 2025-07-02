الجولة الأخيرة من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. إليك جدول المباريات

وعلى الرغم من أن المباراة لا تحمل أهمية تنافسية كبيرة للشرطة، إلا أنها تمثل فرصة مناسبة للمدرب المصري من أجل إشراك بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق كافية خلال الموسم، أو لتجربة بعض التكتيكات الجديدة.وتأتي المباراة الختامية لتتوج جهود موسم كامل من العمل الجاد والتميز للفريق الأخضر، الذي لم يترك أي مجال للمنافسين ليحرز اللقب الرابع توالياً بجدارة واستحقاق. ويسعى القيثارة إلى إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة من خلال تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من رصيده في سلم الترتيب، إذ يقف حالياً في الصدارة بـ(86 نقطة)، بعد أن حسم اللقب قبل جولتين من النهاية، وفي المقابل يحتل المرتبة العاشرة برصيد (51).وبدوره يسعى النفط إلى التقدم نحو المركز الخامس مؤقتاً عندما يستقبل في ، وسيكون النفط مطالباً بتحقيق الفوز وانتظار تعثر في مباراة الغد أمام من أجل بلوغ هدفه المنشود رسميا، إلا أن مهمته لن تكون سهلة وهو يواجه الوصيف.وفي بقية مباريات اليوم سيلعب أمام ، بينما يحل ضيفاً على .