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الجولة الأخيرة من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. إليك جدول المباريات
رياضة
2025-07-02 | 04:26
131 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الجولة 38 والأخيرة من
دوري نجوم العراق
الكروي عندما تقام 4 مباريات، إذ يختتم الشرطة البطل موسمه الاستثنائي بلقاء
فريق القاسم
في
ملعب الشعب الدولي
.
وعلى الرغم من أن المباراة لا تحمل أهمية تنافسية كبيرة للشرطة، إلا أنها تمثل فرصة مناسبة للمدرب المصري
مؤمن سليمان
من أجل إشراك بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق كافية خلال الموسم، أو لتجربة بعض التكتيكات الجديدة.
وتأتي المباراة الختامية لتتوج جهود موسم كامل من العمل الجاد والتميز للفريق الأخضر، الذي لم يترك أي مجال للمنافسين ليحرز اللقب الرابع توالياً بجدارة واستحقاق. ويسعى القيثارة إلى إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة من خلال تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من رصيده في سلم الترتيب، إذ يقف حالياً في الصدارة بـ(86 نقطة)، بعد أن حسم اللقب قبل جولتين من النهاية، وفي المقابل يحتل
فريق القاسم
المرتبة العاشرة برصيد (51).
وبدوره يسعى النفط إلى التقدم نحو المركز الخامس مؤقتاً عندما يستقبل
الزوراء
في
ملعب الساحر أحمد راضي
، وسيكون النفط مطالباً بتحقيق الفوز وانتظار تعثر
القوة الجوية
في مباراة الغد أمام
نفط ميسان
من أجل بلوغ هدفه المنشود رسميا، إلا أن مهمته لن تكون سهلة وهو يواجه الوصيف.
وفي بقية مباريات اليوم سيلعب
الكرمة
أمام
زاخو
، بينما يحل
ديالى
ضيفاً على
الميناء
.
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ملعب الساحر أحمد راضي
ملعب الشعب الدولي
دوري نجوم العراق
السومرية نيوز
القوة الجوية
مؤمن سليمان
ملعب الساحر
فريق القاسم
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