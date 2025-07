رسالة مثيرة من ميسي إلى لامين جمال

ـ رياضة



بعث النجم رسالة مؤثرة ومثيرة إلى نجم برشلونة الصاعد لامين جمال، في إطار حملة دعائية جديدة لشركة "أديداس"، تجمع بين النجمين تحت عنوان The GOAT and The Kid.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه وهو يكتب بخط يده رسالة موجهة إلى لامين جمال داخل ظرف ورقي، جاء فيها: "أشعلها بهذا الحذاء"، في إشارة إلى حذاء أديداس الجديد F50، الذي يشكل محور الحملة الإعلانية.



وأضاف ميسي في الفيديو بطريقة رمزية: "اللوم على الأحذية"، وهو الشعار الرسمي للحملة التي تحتفي باللاعبين الذين غيروا مجرى اللعبة.



الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة الرمزية بين أساطير الكرة ونجوم الجيل القادم.



ويظهر ميسي في بداية الإعلان وكأنه يرد على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي، مؤكدا مرارا أن السر وراء تألقه يعود إلى حذاءه من طراز "F50". وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه وهو يكتب بخط يده رسالة موجهة إلى لامين جمال داخل ظرف ورقي، جاء فيها: "أشعلها بهذا الحذاء"، في إشارة إلى حذاء أديداس الجديد F50، الذي يشكل محور الحملة الإعلانية.وأضاف ميسي في الفيديو بطريقة رمزية: "اللوم على الأحذية"، وهو الشعار الرسمي للحملة التي تحتفي باللاعبين الذين غيروا مجرى اللعبة.الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة الرمزية بين أساطير الكرة ونجوم الجيل القادم.ويظهر ميسي في بداية الإعلان وكأنه يرد على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي، مؤكدا مرارا أن السر وراء تألقه يعود إلى حذاءه من طراز "F50".