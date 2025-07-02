لاعب يوفنتوس يثير الجدل بعد مباراة ريال مدريد

ولم يشارك فلاهوفيتش في المباراة التي انتهت بفوز على ، بهدف نظيف.ووفقا لموقع " كالتشيو ميركاتو"، وضع فلاهوفيتش علامة إعجاب "لايك" على منشور عبر حساب الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ، يحتفل فيه بتأهل فريقه إلى ربع نهائي المونديال، مما تسبب في غضب جماهير اليوفي.وذكر نفس التقرير، أن فلاهوفيتش يقترب من الرحيل عن يوفنتوس، وسط اهتمام من أندية عدة، أبرزها ومانشستر وميلان.