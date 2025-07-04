قبيل انطلاق الموسم الجديد.. فليك يبعث رسالة إلى ليفاندوفسكي

هذا التوجه سيفتح الباب أمام للاستفادة من المساحات والحرية التكتيكية، بينما سيكون أبرز المتأثرين بما سيحدث.فليك سيُجري محادثة مباشرة مع النجم البولندي، لإبلاغه بأن عمره وتراجع تحركاته البدنية لن يسمحا له بتقديم نفس الكثافة والحركية المطلوبة في هذا النظام الجديد.