إصابة خطيرة تضرب لاعبا في مونديال الأندية

وسقط موسيالا أرضا بعد اصطدام عنيف جمعه بالمدافع ويليان باتشو والحارس أثناء محاولته اللحاق بكرة قبيل نهاية الشوط الأول.وبدت إصابة اللاعب بالغة، حيث التوت قدمه بشكل غير طبيعي، وصرخ من شدة الألم، قبل أن يتم إسعافه ونقله فورا لتلقي العناية الطبية اللازمة.وانعكست الواقعة بوضوح على أجواء الملعب، إذ ظهرت علامات القلق على وجوه اللاعبين، فيما بدا الحارس متأثرا بشدة ودخل في نوبة بكاء، بينما سارع لاعبو الفريقين باستدعاء الطواقم الطبية.ولم يصدر بعد أي بيان رسمي من بشأن التشخيص النهائي لإصابة موسيالا، إلا أن الصور الأولية وردود فعل اللاعبين توحي بأنها قد تكون خطيرة.وقد انتهت المبارة بفوز بهدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على ميونيخ.