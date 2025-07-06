نجم ريال مدريد يوجه رسالة نارية لباريس جيرمان

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
سواليف أم إبراهيم
من
12:40 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في بابل.. مسيحيون يحيون ذكرى عاشوراء (صور)
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-532484-638874012224410519.jpg
نجم ريال مدريد يوجه رسالة نارية لباريس جيرمان
رياضة
2025-07-06 | 08:18
204 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
وجه مهاجم
ريال مدريد
غوانزالو غارسيا رسالة نارية لمنافسه القادم في نصف نهائي
كأس العالم للأندية
2025
باريس سان جيرمان
.
وفاز
ريال مدريد
3-2 على
بروسيا دورتموند
ليكمل عقد المتأهلين لكأس العالم للأندية المقامة في
الولايات المتحدة
.
وساهم غارسيا بقوة في هذا التأهل بعدما سجل هدفا ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة ويتصدر قائمة ترتيب الهدافين.
وقال غونزالو في تصريحات إعلامية عن مواجهة
باريس سان جيرمان
في نصف النهائي خاصة أنه بطل دوري أوروبا: "الفرق الفضلى بلغت نصف النهائي باريس
سان جيرمان
هو مجرد فريق آخر، صحيح أنه حقق موسما رائعا لكننا ريال
مدريد
وعلينا إثبات ذلك، سنقاتل حتى النهاية".
وتصدر ريال مدريد المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط بتعادله مع
الهلال السعودي
بنتيجة 1-1 والفوز على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 3-1 وسالزبورغ النمساوي بنتيجة 3-0.
كما فاز "الميرنغي" على
يوفنتوس الإيطالي
في دور الستة عشر بنتيجة 1-0 ثم تخطى عقبة بروسيا
دورتموند
الألماني في دور الثمانية بنتيجة 3-2.
وسيواجه ريال مدريد نظيره باريس سان
جيرمان
الفرنسي يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025 ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة
كأس العالم للأندية
.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
لامين جمال يوجه رسالة نارية لريال مدريد قبل نهائي كأس الملك
08:20 | 2025-04-26
والد يامال يوجه رسالة لريال مدريد قبل الكلاسيكو
12:41 | 2025-04-26
حكيمي يوجه رسالة للاعبي سان جيرمان قبيل نهائي دوري الأبطال
08:28 | 2025-05-30
الونسو يوجه رسالة لأنشيلوتي.. بماذا وعد جمهور مدريد؟
10:30 | 2025-05-26
غوانزالو غارسيا
ريال مدريد
كأس العالم للأندية
باريس سان جيرمان
الولايات المتحدة
بطولة كأس العالم
يوفنتوس الإيطالي
بروسيا دورتموند
الهلال السعودي
السومرية نيوز
+A
-A
اخترنا لك
موعد مباراة ريال مدريد وسان جيرمان بنصف نهائي كأس العالم للأندية
06:58 | 2025-07-06
بايرن ميونخ يعلن عن حجم إصابة موسيالا المروعة ومدة غيابه عن الملاعب
06:03 | 2025-07-06
إصابة خطيرة تضرب لاعبا في مونديال الأندية
15:49 | 2025-07-05
موهبة برشلونة قريب من مغادرة الفريق
14:25 | 2025-07-05
مفاجأة مدوية.. ماذا يحصل للطريق الذي توفي فيه جوتا؟
12:35 | 2025-07-05
صورة اثناء جنازة ديوغو جوتا تدفع الشرطة للتدخل.. ماذا حصل؟
10:07 | 2025-07-05
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنان عادل إمام في زفاف حفيده
فن وثقافة
47.5%
13:14 | 2025-07-05
بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنان عادل إمام في زفاف حفيده
13:14 | 2025-07-05
جرافات سورية تزيل السواتر الحدودية مع العراق.. ما حقيقية ذلك؟
محليات
16.6%
06:38 | 2025-07-05
جرافات سورية تزيل السواتر الحدودية مع العراق.. ما حقيقية ذلك؟
06:38 | 2025-07-05
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
11.19%
04:22 | 2025-07-05
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
04:22 | 2025-07-05
لهذا السبب.. إغلاق ضريح الإمام الحسين في مصر
دوليات
10.7%
05:28 | 2025-07-05
لهذا السبب.. إغلاق ضريح الإمام الحسين في مصر
05:28 | 2025-07-05
أسعار الدولار رغم العطلة
اقتصاد
8.04%
04:00 | 2025-07-06
أسعار الدولار رغم العطلة
04:00 | 2025-07-06
في تموز.. الثلوج تكتسي هذه المناطق
دوليات
5.97%
07:33 | 2025-07-05
في تموز.. الثلوج تكتسي هذه المناطق
07:33 | 2025-07-05
المزيد
استطلاعات
ما هو السيناريو الأقرب للحرب بين ايران وإسرائيل؟
نصر استراتيجي لإيران
نصر استراتيجي لإيران
العودة للمفاوضات بشروط
العودة للمفاوضات بشروط
دخول المفاعلات النووية الى الحرب
دخول المفاعلات النووية الى الحرب
اشتعال المنطقة والنتائج مبهمة
اشتعال المنطقة والنتائج مبهمة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
كاميرة السومرية تتجول في جامع النوري
10:31 | 2025-07-06
موجة جديدة تسيطر على أجواء النجف (فيديو)
10:14 | 2025-07-06
فيديو مأساوي.. "بيك اب" دخلت تحت "براد" وأنهت حياة شخصين على طريق الناصرية
08:58 | 2025-07-06
حريق يلتهم محلات وسيارة في نينوى
08:07 | 2025-07-06
حريق كبير في البصرة
04:47 | 2025-07-06
بالفيديو: تراجع ملحوظ للزائرين الاجانب الى كربلاء
16:04 | 2025-07-05
أول ظهور للسيد الخامنئي منذ وقف الحرب.. فيديو
15:32 | 2025-07-05
انقلاب داخل مجلس بغداد يجهض خلال ساعات.. فيديو
15:02 | 2025-07-05
السيد مقتدى الصدر يزور مرقد والده في النجف
14:32 | 2025-07-05
صيني يشارك بمجلس عزاء حسيني في الناصرية
14:02 | 2025-07-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.