نجم ريال مدريد يوجه رسالة نارية لباريس جيرمان

وفاز 3-2 على ليكمل عقد المتأهلين لكأس العالم للأندية المقامة في .وساهم غارسيا بقوة في هذا التأهل بعدما سجل هدفا ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة ويتصدر قائمة ترتيب الهدافين.وقال غونزالو في تصريحات إعلامية عن مواجهة في نصف النهائي خاصة أنه بطل دوري أوروبا: "الفرق الفضلى بلغت نصف النهائي باريس هو مجرد فريق آخر، صحيح أنه حقق موسما رائعا لكننا ريال وعلينا إثبات ذلك، سنقاتل حتى النهاية".وتصدر ريال مدريد المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط بتعادله مع بنتيجة 1-1 والفوز على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 3-1 وسالزبورغ النمساوي بنتيجة 3-0.كما فاز "الميرنغي" على في دور الستة عشر بنتيجة 1-0 ثم تخطى عقبة بروسيا الألماني في دور الثمانية بنتيجة 3-2.وسيواجه ريال مدريد نظيره باريس سان الفرنسي يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025 ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة .