راكيتيتش يعتزل كرة القدم

ونشر راكيتيتش رسالة مصورة تضمنت لقطات من مسيرته الكروية مع كل الأندية التي لعب لها.واستعرض راكيتيتش مسيرته الكروية منذ بدايتها في طفولته مع فريق موهلن ريبرغ في مسقط رأسه في ، إلى أن انطلقت مسيرته الاحترافية مع نادي بازل السويسري.ووجه الدولي الكرواتي السابق تحية شكر خاصة لكل الأندية التي لعب لها خلال مسيرته الحافلة، مصحوبة برسالة شكر لكرة القدم، التي اعتبر أنها منحته حياته بأكملها.ويبلغ راكيتيتش من العمر 37 عاما وهو من ناشئي نادي بازل السويسري الذي لعب له قبل انطلاقه إلى أكبر الأندية الأوروبية حيث لعب لشالكه الألماني بين عامي 2007 و2011 ثم انتقل منه إلى الإسباني الذي تألق معه بشكل واضح إذ لعب له حتى عام 2014 وخاض مع 117 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا.وفي صيف عام 1014 كان التحول الأبرز في مسيرة النجم الكرواتي عندما انتقل إلى صفوف برشلونة الإسباني ودافع عن ألوانه حتى عام 2020 وغادره بعد مسيرة مميزة خاض خلالها 200 مباراة محرزا 25 هدفا.وعاد راكيتيتش عقب ذلك لإشبيلية قبل أن يغادره عام 2024 إلى الشباب السعودي ومنه إلى هايدك سبليت الكرواتي قبل أن يقرر اعتزال كرة القدم نهائيا.على الصعيد الدولي، ساهم راكيتيتش بشكل كبير في وصول منتخب بلاده إلى نهائي 2018 في للمرة الأولى في تاريخ كرواتيا، وكان من أبرز أركان الجيل لمنتخب بلاده.