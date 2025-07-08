"بـ3 كلمات فقط".. شرط انتقال ميسي إلى الأهلي السعودي

وينتهي عقد ميسي يوم 31 كانون الاول 2025 مع وهو ما يدفع للتفاوض لضمه قبل 6 شهور تقريبا من انتهاء عقده مع الفريق الأمريكي.وأفادت صحيفة " " الفرنسية أن الأهلي سيتفاوض لضم اللاعب الأرجنتيني الأسطوري في الانتقالات الشتوية القادمة عقب نهاية عقده مع فريقه بينما الأهلي يشترط حسم التفاوض مع ميسي في الانتقالات الصيفية الجارية أو غلق ملف التفاوض نهائيا.وكتب الإعلامي خالد تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس" تعليقا على الخبر الذي نشرته "ليكيب" أكد خلالها عدم صحة هذه الأنباء.وأوضح الزهراني قائلا: "غير صحي المفاوضات تجري لضمه في فترة الانتقالات الصيفية NOW OR NEVER".يذكر أن ميسي قاد إنتر إلى التأهل لدور الـ16 في 2025 قبل أن يتعرض الفريق لهزيمة قاسية أمام بنتيجة (4-0)، ليودع البطولة المقامة في من الدور الإقصائي الأول.