التنافس يشتغل على التعاقد مع ميسي.. نادي جديد على الخط

وتابع الصحفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء أن يريد الحصول على خدمات ولكن إدارة انتر الأمريكي واثقة في قبول اللاعب التجديد لموسم إضافي.من جانب آخر ذكرت صحيفة “ماركا” أن ميسي وأسرته لديهم رغبة كبيرة في البقاء في .وفي وقت سابق، أعلن دخوله في سباق التنافس على التعاقد مع النجم .