خيتافي يتفق على ضم هداف ريال مدريد الجديد

وقال ، إنه كان قد توصل قبل شهر ونصف الشهر إلى اتفاق مع وغونزالو على ضم المهاجم الشاب "في حال عدم استمراره مع الفريق الأول".وأضاف: "هذا الاتفاق حدث قبل شهر ونصف الشهر، وبموافقة الناديين ووكيل اللاعب، لكن طالما هذا مستوى .. فإني أرى أنه إذا انضم غونزاليتو إلينا سيمثل إضافة كبيرة".وانفجرت قدرات في وشارك في كل مباريات ضمن التشكيلة الأساسية وسجل 4 أهداف وصنع هدفاً في 5 مباريات، ويتقاسم صدارة هدافي المسابقة.وسجل غونزالو 25 هدفاً مع فريق ريال مدريد الثاني (الرديف) الموسم الماضي، لكن تألقه بهذا الشكل في للأندية لم يكن متوقعاً على الإطلاق، سواء للجمهور والإعلام أو حتى للمدرب ألونسو.وبات من المستبعد أن يوافق ألونسو على رحيل غونزالو إلى خيتافي، لكن ربما يقرر في المقابل رحيل مهاجم آخر مثل إندريك على سبيل الإعارة.