ريال مدريد يتلقى خبراً ساراً قبل مواجهة باريس

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تلقى دفعة إيجابية قبل نهائي ، في حال تأهل إليه، عندما يلاقي بطل أوروبا فريق الفرنسي في نصف النهائي.





ريال يعلم موقف هويسين من نهائي المونديال

وجاء الخبر السار بعدما أكد (فيفا) اليوم الثلاثاء أن المدافع دين هويسين سيكون متاحًا للمشاركة مع ريال مدريد في نهائي الأحد، إذا تمكن الفريق من تجاوز باريس في نصف النهائي.



وكان المدافع الإسباني الشاب قد تعرّض للطرد في الدقائق الأخيرة من فوز ريال مدريد 3-2 على في ربع النهائي، وهي أول بطاقة حمراء له على مستوى الفريق الأول.



وجاء الطرد بعد دقائق من تسجيل هدفًا رائعًا بضربة مقصية، عزز بها تقدم فريق تشابي ألونسو، ولاحقًا، حاول هويسين إيقاف المهاجم سيرهو غيراسي بعرقلته داخل منطقة الجزاء، بعد أن تجاوزه بشكل واضح، ما دفع الحكم لاحتساب ركلة جزاء وإشهار البطاقة الحمراء مباشرة، بدعوى منعه فرصة هدف محققة.



وأكدت أن المخالفة تُصنّف تحت بند "منع فرصة تسجيل هدف محققة"، والتي تستوجب إيقافًا لمباراة واحدة فقط، ما يعني أن هويسين سيغيب عن نصف النهائي أمام باريس سان ؛ لكنه سيكون مؤهلاً للعودة في حال تأهل الفريق إلى النهائي. ومن المقرر أن يصطدم فريق بنظيره مساء الأربعاء على ملعب "ميت لايف" في نيوجيرسي، حيث يتنافس الفريقان على بطاقة التأهل للمباراة النهائية المقررة إقامتها يوم الأحد المقبل.ريال يعلم موقف هويسين من نهائي المونديالوجاء الخبر السار بعدما أكد (فيفا) اليوم الثلاثاء أن المدافع دين هويسين سيكون متاحًا للمشاركة مع ريال مدريد في نهائي الأحد، إذا تمكن الفريق من تجاوز باريس في نصف النهائي.وكان المدافع الإسباني الشاب قد تعرّض للطرد في الدقائق الأخيرة من فوز ريال مدريد 3-2 على في ربع النهائي، وهي أول بطاقة حمراء له على مستوى الفريق الأول.وجاء الطرد بعد دقائق من تسجيل هدفًا رائعًا بضربة مقصية، عزز بها تقدم فريق تشابي ألونسو، ولاحقًا، حاول هويسين إيقاف المهاجم سيرهو غيراسي بعرقلته داخل منطقة الجزاء، بعد أن تجاوزه بشكل واضح، ما دفع الحكم لاحتساب ركلة جزاء وإشهار البطاقة الحمراء مباشرة، بدعوى منعه فرصة هدف محققة.وأكدت أن المخالفة تُصنّف تحت بند "منع فرصة تسجيل هدف محققة"، والتي تستوجب إيقافًا لمباراة واحدة فقط، ما يعني أن هويسين سيغيب عن نصف النهائي أمام باريس سان ؛ لكنه سيكون مؤهلاً للعودة في حال تأهل الفريق إلى النهائي.

أزمة دفاعية في باريس سان جيرمان

وعلى الجانب الآخر، يواجه باريس سان جيرمان معضلة دفاعية أشد تعقيدًا، فقد أنهى الفريق مباراته أمام بتسعة لاعبين، بعد طرد اثنين من عناصره خلال آخر عشر دقائق من اللقاء.



وكان ويليان باتشو أول المطرودين، بعد تدخل عنيف في الدقيقة 82، تبعه لوكاس ، الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد أن ضرب رافاييل غيريرو بالكوع في وجهه.



وصنّف الفيفا الحالتين ضمن "اللعب العنيف"، وهو توصيف يُطلق على التحديات التي تتضمن استخدام قوة مفرطة أو تُعرّض سلامة الخصم للخطر، وبناءً على ذلك، تم إيقاف كل من باتشو وهيرنانديز لمباراتين.



وتشكل هذه الغيابات ضربةً قويةً للمدرب ، الذي سيفتقد اثنين من ركائز دفاعه الأساسية ما يعني أن تأثير غيابهما سيُلاحظ ليس فقط في مواجهة ريال مدريد، ولكن أيضًا في حال الوصول إلى النهائي.