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ريال مدريد يتلقى خبراً ساراً قبل مواجهة باريس
رياضة
2025-07-09 | 04:48
243 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تلقى
ريال مدريد
دفعة إيجابية قبل نهائي
كأس العالم للأندية
، في حال تأهل إليه، عندما يلاقي بطل أوروبا فريق
باريس سان جيرمان
الفرنسي في نصف النهائي.
ومن المقرر أن يصطدم فريق
ريال مدريد
بنظيره
باريس سان جيرمان
مساء الأربعاء على ملعب "ميت لايف" في نيوجيرسي، حيث يتنافس الفريقان على بطاقة التأهل للمباراة النهائية المقررة إقامتها يوم الأحد المقبل.
ريال
مدريد
يعلم موقف هويسين من نهائي المونديال
وجاء الخبر السار بعدما أكد
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) اليوم الثلاثاء أن المدافع دين هويسين سيكون متاحًا للمشاركة مع ريال مدريد في نهائي الأحد، إذا تمكن الفريق من تجاوز باريس
سان جيرمان
في نصف النهائي.
وكان المدافع الإسباني الشاب قد تعرّض للطرد في الدقائق الأخيرة من فوز ريال مدريد 3-2 على
بوروسيا دورتموند
في ربع النهائي، وهي أول بطاقة حمراء له على مستوى الفريق الأول.
وجاء الطرد بعد دقائق من تسجيل
كيليان مبابي
هدفًا رائعًا بضربة مقصية، عزز بها تقدم فريق تشابي ألونسو، ولاحقًا، حاول هويسين إيقاف المهاجم سيرهو غيراسي بعرقلته داخل منطقة الجزاء، بعد أن تجاوزه بشكل واضح، ما دفع الحكم لاحتساب ركلة جزاء وإشهار البطاقة الحمراء مباشرة، بدعوى منعه فرصة هدف محققة.
وأكدت
الفيفا
أن المخالفة تُصنّف تحت بند "منع فرصة تسجيل هدف محققة"، والتي تستوجب إيقافًا لمباراة واحدة فقط، ما يعني أن هويسين سيغيب عن نصف النهائي أمام باريس سان
جيرمان
؛ لكنه سيكون مؤهلاً للعودة في حال تأهل الفريق إلى النهائي.
أزمة دفاعية في باريس سان جيرمان
وعلى الجانب الآخر، يواجه باريس سان جيرمان معضلة دفاعية أشد تعقيدًا، فقد أنهى الفريق مباراته أمام
بايرن ميونخ
بتسعة لاعبين، بعد طرد اثنين من عناصره خلال آخر عشر دقائق من اللقاء.
وكان ويليان باتشو أول المطرودين، بعد تدخل عنيف في الدقيقة 82، تبعه لوكاس
هيرنانديز
، الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد أن ضرب رافاييل غيريرو بالكوع في وجهه.
وصنّف الفيفا الحالتين ضمن "اللعب العنيف"، وهو توصيف يُطلق على التحديات التي تتضمن استخدام قوة مفرطة أو تُعرّض سلامة الخصم للخطر، وبناءً على ذلك، تم إيقاف كل من باتشو وهيرنانديز لمباراتين.
وتشكل هذه الغيابات ضربةً قويةً للمدرب
لويس إنريكي
، الذي سيفتقد اثنين من ركائز دفاعه الأساسية ما يعني أن تأثير غيابهما سيُلاحظ ليس فقط في مواجهة ريال مدريد، ولكن أيضًا في حال الوصول إلى النهائي.
المصدر:
winwin
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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