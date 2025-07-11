لاعب وحكم.. حضور أردني "بارز" في الملاعب العراقية

وانضم إبراهيم سعادة رسمياً إلى نادي الكرمة
، الخميس، بعقد يمتد لموسم واحد، في خطوة تُعد محطة جديدة في مسيرته الاحترافية. وحرص النادي، الذي احتل المركز الثامن، في الموسم السابق لدوري نجوم العراق
، على تقديم لاعبه الجديد، من خلال فيديو خاص أبرز خلاله عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين العراق والأردن، مؤكداً أن هذه الصفقة تعكس الترابط الرياضي والشعبي بين البلدين.
وخلال الفيديو، وجّه سعادة رسالة إلى جماهير النادي، متمنياً أن يكون على قدر تطلعاتهم. ويأمل سعادة، الذي يمتلك خبرة دولية مع النشامى
، تقديم الإضافة الفنية اللازمة إلى فريقه الجديد خلال الموسم المقبل، وسط تطلعات الكرمة إلى تعزيز صفوفه بعناصر ذات جودة عالية.
من جهة آخرى، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم
إسناد مهمة إدارة المباراة الفاصلة "البلاي أوف" المؤهلة إلى دوري نجوم العراق
، إلى طاقم تحكيم أردني بقيادة الدولي أدهم مخادمة، الذي يُعد من أبرز الحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم
2026.
وستجمع المباراة المرتقبة بين فريقي نفط البصرة
وأمانة بغداد
، يوم الاثنين المقبل، على ملعب الشعب الدولي
في العاصمة بغداد، حيث سيتأهل الفريق الفائز مباشرة إلى دوري الأضواء
في الموسم المقبل. وستُدار المباراة بتحكيم أردني، فيما سيتولى غرفة تقنية الفيديو "الفار" طاقم إماراتي يُعلَن عنه لاحقاً، وهو الآخر ضمن الأسماء المرشحة للمونديال.