لاعب وحكم.. حضور أردني "بارز" في الملاعب العراقية

وانضم إبراهيم سعادة رسمياً إلى نادي ، الخميس، بعقد يمتد لموسم واحد، في خطوة تُعد محطة جديدة في مسيرته الاحترافية. وحرص النادي، الذي احتل المركز الثامن، في الموسم السابق لدوري نجوم ، على تقديم لاعبه الجديد، من خلال فيديو خاص أبرز خلاله عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين العراق والأردن، مؤكداً أن هذه الصفقة تعكس الترابط الرياضي والشعبي بين البلدين.وخلال الفيديو، وجّه سعادة رسالة إلى جماهير النادي، متمنياً أن يكون على قدر تطلعاتهم. ويأمل سعادة، الذي يمتلك خبرة دولية مع ، تقديم الإضافة الفنية اللازمة إلى فريقه الجديد خلال الموسم المقبل، وسط تطلعات الكرمة إلى تعزيز صفوفه بعناصر ذات جودة عالية.من جهة آخرى، أعلن إسناد مهمة إدارة المباراة الفاصلة "البلاي أوف" المؤهلة إلى ، إلى طاقم تحكيم أردني بقيادة الدولي أدهم مخادمة، الذي يُعد من أبرز الحكام المرشحين للمشاركة في 2026.وستجمع المباراة المرتقبة بين فريقي وأمانة ، يوم الاثنين المقبل، على في العاصمة بغداد، حيث سيتأهل الفريق الفائز مباشرة إلى في الموسم المقبل. وستُدار المباراة بتحكيم أردني، فيما سيتولى غرفة تقنية الفيديو "الفار" طاقم إماراتي يُعلَن عنه لاحقاً، وهو الآخر ضمن الأسماء المرشحة للمونديال.