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ديمبيلي يدخل سباق الكرة الذهبية بقوة.. من الأوفر حظًا حتى الآن؟
رياضة
2025-07-11 | 06:35
214 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
ومع اقتراب إسدال الستار على بطولة
كأس العالم للأندية
تشتعل التوقعات خصوصا مع تألق
عثمان ديمبيلي
اللافت في البطولات الكبرى مما قد يقلب موازين الترتيب النهائي ويؤجل حلم صلاح في معانقة الجائزة الفردية الأرفع لأول مرة في مسيرته.
ويواصل ديمبيلي تقديم العروض المبهرة مع
باريس سان جيرمان
واقترب خطوة إضافية من حلم التتويج بجائزة
الكرة الذهبية
، بعدما قاد فريقه إلى نهائي
كأس العالم للأندية
على حساب
ريال مدريد
بتسجيله هدفا وصناعته آخر خلال أول عشر دقائق فقط.
وسجل ديمبيلي حتى الآن 35 هدفا إلى جانب 15 تمريرة حاسمة وهو ما جعله مرشحا بقوة للتتويج بجائزة الكرة الذهبية وسط تأييد من
إدارة باريس سان جيرمان
وعلى رأسها
ناصر الخليفي
الذي أكد مؤخرا: "إذا لم يفز ديمبيلي بالجائزة، فهناك خطأ كبير".
المقارنة بين ديمبيلي ومحمد صلاح هذا الموسم أصبحت حاضرة بقوة خاصة مع اقتراب نهاية
البطولات القارية
والعالمية حيث يرى مراقبون أن حسم لقب
كأس العالم
للأندية سيكون نقطة فارقة في صراع الجائزة الفردية.
ومن المنتظر أن تعلن قائمة المرشحين الرسمية لجائزة الكرة الذهبية بعد انتهاء كأس العالم للأندية 2025 على أن يقام الحفل الرسمي يوم 22 سبتمبر المقبل وفقا لما أعلنته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المنظمة للجائزة.
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