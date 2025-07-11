ديمبيلي يدخل سباق الكرة الذهبية بقوة.. من الأوفر حظًا حتى الآن؟

ويواصل ديمبيلي تقديم العروض المبهرة مع واقترب خطوة إضافية من حلم التتويج بجائزة ، بعدما قاد فريقه إلى نهائي على حساب بتسجيله هدفا وصناعته آخر خلال أول عشر دقائق فقط.وسجل ديمبيلي حتى الآن 35 هدفا إلى جانب 15 تمريرة حاسمة وهو ما جعله مرشحا بقوة للتتويج بجائزة الكرة الذهبية وسط تأييد من وعلى رأسها الذي أكد مؤخرا: "إذا لم يفز ديمبيلي بالجائزة، فهناك خطأ كبير".المقارنة بين ديمبيلي ومحمد صلاح هذا الموسم أصبحت حاضرة بقوة خاصة مع اقتراب نهاية والعالمية حيث يرى مراقبون أن حسم لقب للأندية سيكون نقطة فارقة في صراع الجائزة الفردية.ومن المنتظر أن تعلن قائمة المرشحين الرسمية لجائزة الكرة الذهبية بعد انتهاء كأس العالم للأندية 2025 على أن يقام الحفل الرسمي يوم 22 سبتمبر المقبل وفقا لما أعلنته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المنظمة للجائزة.