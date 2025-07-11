الفيفا يحدد ملعب نهائي مونديال 2030

وأكدت صحيفة "ماركا" أن نهائي مونديال 2030 سيقام على ملعب برنابيو فريق .وأضافت أن الاتفاق تم بين مسئولي العملاق المدريدي والاتحاد .وسبق للبرنابيو، استضافة نهائي 1982، حيث فازت على بنتيجة 3-1.وستقام منافسات كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب.كما ستقام بعض مباريات هذه البطولة، في وباراجواي وأوروجواي، احتفالًا بالذكرى المئوية على أول بطولة لكأس العالم 1930.وستقام النسخة القادمة من كأس العالم 2026 في وكندا والمكسيك، بينما ستقام نسخة 2034 في .وستكون النسخة القادمة هي الأولى التي ستقام بمشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32.