تفاصيل صفقة انتقال مودريتش الى ميلان الإيطالي

وقد اختتم اللاعب المخضرم مسيرته مع الـ"ميرنغي"، الذي يعد الأكثر تتويجاً في تاريخه، بـ28 لقباً. وجاءت نهاية المشوار بعد خروج الفريق " " من بطولة ، المقامة حالياً في الأميركية، عقب خسارته الكبيرة أمام الفرنسي بأربعة أهداف من دون رد في نصف النهائي.ومن المنتظر أن يوقع مودريتش عقداً مع نادي ميلان لمدة عام، ليحافظ على جاهزيته البدنية والذهنية، ويواصل الظهور مع منتخب بلاده في نهائيات 2026، التي ستُقام في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وذكرت صحيفة " " ، أن مودريتش سيحصل مع الـ "روسونيري" على راتب أقل بكثير مما كان يتقاضاه مع خلال موسمه الأخير، إذ بلغ راتبه الأخير مع النادي "الملكي" 5 ملايين يورو، مقارنة بعشرة ملايين في الموسم الذي سبقه.