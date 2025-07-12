برشلونة يبدأ تحركا جديا لتحصين نجمه من إغراءات الأندية

ويمتد عقد دي يونج، البالغ من العمر 27 عامًا، حتى يونيو 2026، إلا أن ترى ضرورة حسم ملف التجديد في الوقت الراهن، لتفادي أي تعقيدات مستقبلية، لا سيما في ظل الأوضاع المالية المتقلبة واهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضم اللاعب خلال السنوات الأخيرة.وبحسب ما أورد الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو ، فإن المفاوضات بين الطرفين لا تزال مفتوحة، وسط أجواء وصفت بـ"الإيجابية"، في ظل رغبة مشتركة في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الفترة القريبة المقبلة.دي يونج، الذي انضم إلى برشلونة في صيف 2019 قادمًا من ، رسّخ مكانته كلاعب محوري في منظومة الفريق، وظل حاضرًا في حسابات جميع المدربين الذين تعاقبوا على قيادة البلوغرانا. ويُنظر إليه داخل النادي كأحد الأسماء التي يُبنى عليها المشروع الرياضي للفترة المقبلة.