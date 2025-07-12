مواجهات حاسمة.. تشيلسي يلاعب باريس سان جيرمان

وسلط الموقع الرسمي للاتحاد "فيفا" الضوء على ثلاث مواجهات رئيسية قد تكون حاسمة لتحديد بطل النسخة الأولى من بنظامها الجديد.تريفو تشالوبا ضد عثمان ديمبيليأصبح قلب الدفاع الإنجليزي تريفو تشالوبا أحد الركائز الأساسية في تشكيلة لعام 2025، حيث واصل تألقه بعد فترة إعارة ناجحة مع .وقد شكل تشالوبا صخرة دفاعية خلال منافسات للأندية، وبرز بشكل لافت في فوز "البلوز" بنتيجة 2-0 في نصف النهائي على فلومينينسي، حيث ساهم في إيقاف خط الهجوم الحيوي للفريق البرازيلي.كما أظهر اللاعب البالغ من العمر 26 عاما هدوءا وثقة كبيرة في الاستحواذ على الكرة، حيث أكمل جميع تمريراته الـ54 بنسبة نجاح بلغت 100 بالمئة.وفي نهائي الغد، سيواجه تشالوبا أصعب تحدياته حتى الآن، بمواجهة النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.وغاب ديمبيلي عن في مباريات دور المجموعات بسبب الإصابة، لكنه سرعان ما استعاد لياقته وتألق في الأدوار الإقصائية، فقد شارك بديلا وسجل هدفا في فوز فريقه 2-0 على في دور الثمانية، ثم واصل تألقه في الانتصار الساحق على بنتيجة 4-0 في نصف النهائي.وشهدت مباراة ريال أول مشاركة أساسية لديمبيلي في مونديال الأندية 2025، حيث أربك دفاعات مدريد بضغطه العالي ومهاراته المذهلة وسرعته الفائقة التي أرهقت المدافعين.إنزو فرنانديز ضد فيتينيايضم كل من تشيلسي وباريس خط وسط من الطراز العالمي، ويبرز في صفوفهما اثنان من أفضل اللاعبين على الساحة حاليا هما: الأرجنتيني إنزو فيرنانديز والبرتغالي فيتينيا.ويتميز فيرنانديز بطاقة لا تهدأ وروح قتالية عالية تحدد إيقاع فريقه تشيلسي وتضفي طابعا تنافسيا على أدائه.أما فيتينيا، فيؤثر في مجريات لعب باريس سان بأسلوب مختلف تماما، إذ يتيح لفريقه السيطرة على المباراة من خلال تمريراته الحاسمة والدقيقة.ويعد معدل جهد فيتينيا مذهلا، حيث قطع مسافة 69.4 كيلومترا خلال مونديال الأندية، وهو الرقم الأعلى بين جميع اللاعبين، كما ساعده تمركزه الذكي على إفساد هجمات المنافسين بشكل متكرر.جواو بيدرو ضد ماركينيوسبعد إتمام انتقاله إلى تشيلسي قادما من برايتون الأسبوع الماضي فقط، انطلق المهاجم الدولي البرازيلي جواو بيدرو بقوة مع فريقه الجديد.وقد شارك بيدرو أساسيا للمرة الأولى مع "البلوز" خلال مواجهة فلومينينسي في نصف نهائي مونديال الأندية، وقدم أداء استثنائيا، حيث سجل هدفين رائعين قاد بهما فريقه لتحقيق الفوز.ويتمتع اللاعب البرازيلي بمهارات فنية عالية، وسرعة لافتة، وحس تهديفي حاسم، كما أن تحركاته الذكية والمراوغات تجعله كابوسا حقيقيا للمدافعين.وفي لقاء الغد، سيواجه بيدرو مواطنه وأحد أفضل المدافعين في العالم ماركينيوس، قلب الدفاع الأنيق وصاحب القدرة الكبيرة على بناء اللعب، هو اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ باريس سان جيرمان، وأحد أساطير النادي.وبالإضافة إلى إمكانياته الفنية العالية، يلعب ماركينيوس دورا قياديا محوريا أسهم في نجاحات الفريق الباريسي خلال السنوات الأخيرة.وإذا تمكن ماركينيوس من احتواء خطورة الوافد الجديد المتألق لتشيلسي، فقد يكون ذلك مفتاحا مهما لتتويج سان جيرمان بلقب بطل العالم.