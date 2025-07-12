هل يشارك ميسي بمونديال 2026.. رونالدو يجيب

وقاد فريقه لتحقيق بطولتين منذ انتقاله للفريق قبل عامين: كأس الدوريات الأمريكي وبطولة درع المشجعين المحلية.وقال المقلب بـ"الظاهرة" في تصريحات نقلتها قناة "دي سبورتس" الأرجنتينية: "كنت أشاهد مباريات في ".وأضاف: "ما زال الطريق أمامه، فهو يملك أشياء رائعة ليقدمها، عندما يلمس الكرة دائمًا يحدث شيء مميز، فهو يقرأ اللعبة جيدًا ويعرف ما يجب عليه فعله".وتابع: "إذا فقد الكرة، يحاول استعادتها ويركض مسافة 30 إلى 40 مترًا، أراه في حالة ممتازة، وأعتقد أنه سيصل بحالة جيدة إلى المقبل".وعن ، مدرب ، قال: " شكل فريقًا مختلفًا يلعب كرة قدم مليئة بالإرادة والالتزام، فريق ذكي ومتعاون ووجود ميسي يحدث فرقًا هائلًا مقارنة بجميع اللاعبين العاديين في العالم".