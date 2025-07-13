قائد تشيلسي يشعل أجواء نهائي مونديال الأندية: "لا نخشى مواجهة سان جيرمان"

وقال إن "لا يشعر بأي رهبة من مواجهة ، رغم الأداء المذهل للفريق الفرنسي الذي سحق العملاق الإسباني برباعية نظيفة في نصف نهائي ".وعن صعوبة المباراة أمام حامل لقب دوري أبطال أوروبا، قال جيمس: "هذه مباراة بمستوى عالٍ جدا. من أقوى الفرق في العالم حاليا، لكن هذه مباراة نهائية. مواجهة من مباراة واحدة".وأضاف: "الجميع يضعهم كمرشحين للفوز، لكني لعبت في نهائيات كثيرة كنا نحن المرشحين فيها، ولم نخرج منتصرين، لذا، هذا لا يعني لي الكثير، وبصراحة، لا يهمني. الجميع يتحدث عن خصمنا، لكننا سنستعد لهم جيدا، ونحن ذاهبون للفوز"، حسبما أورد موقع " ".واختتم جيمس تصريحاته قائلا: "نحن نتوقع مباراة صعبة، لا تفهموني خطأ، فهم فريق مذهل، لكننا أيضا نمتلك فريقا مذهلا، وأعتقد أننا سنفاجئ الكثيرين. لقد قطعنا شوطا طويلا منذ بداية رحلتنا، ونحن نتطلع إلى مباراة يوم الأحد بكل حماس".