بعد توديع مونديال الأندية.. الكشف عن أول ضحايا ألونسو

وبحسب صحيفة "ماركا" يبدو وأن داني سيبايوس سيكون الضحية الأولى، حيث خاض 70 دقيقة فقط خلال البطولة كاملة، رغم تعدد المباريات، ما يعكس ابتعاده عن الصورة، مقارنة بزملائه في خط الوسط، ويؤكد أن ألونسو لم يمنحه الثقة، على الأقل في بداية ولايته الفنية.سبق أن عانى سيبايوس من التهميش مع ، ولم يكن خيارًا مفضلًا خلال عهد أيضًا، لكنه تمسك دائمًا بالأمل، ونجح لاحقًا في إثبات نفسه، خصوصًا بعد اعتزال وابتعاد عن التشكيل الأساسي.والآن حتى مع رحيل كروس ومودريتش، لا يزال سيبايوس محاطًا بمنافسة شرسة في وسط الملعب، مع وجود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي ، وأوريلين تشواميني، إضافة إلى الموهوب أردا جولر، الذي يبدو أقرب لثقة ألونسو.لا يزال مهتمًا بإعادة سيبايوس، الذي تألق بقميصه قبل الانتقال إلى ، لكن عودته لن تكون سهلة، خصوصًا بعد تمديد عقده حتى 2027، ما يعني أن التفاوض لن يكون سهلًا ماليًا.تشابي ألونسو يبدو راغبًا في ضخ دماء جديدة بخط الوسط، ويمنح الأولوية لبناء منظومة تعتمد على الديناميكية والضغط، وهي معايير ربما لا تتناسب تمامًا مع أسلوب سيبايوس في المرحلة الحالية.حتى الآن، لم يُعلن ريال أو سيبايوس أي موقف نهائي، لكن كل المؤشرات الفنية تميل إلى أن اللاعب قد يُغادر، إما على سبيل الإعارة أو بيع دائم، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي أو القادم.