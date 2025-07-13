تشيلسي يصعق سان جيرمان ويتوج بكأس العالم للأندية

بطل الموسم الماضي، حرم الفريق الباريسي من إمكانية التتويج بالسباعية التاريخية، حيث فاز بثلاثة ألقاب محلية بالاضافة للقب دوري أبطال أوروبا، وكان أمام فرصة تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم إذا حصد هذا الصيف.تقدم على بهدفين دون رد خلال أول 30 دقيقة من المباراة النهائية التي حضرها أكثر من 82 ألف متفرج في مدرجات ميتلايف.وتكفل لاعب الوسط الدولي الإنجليزي كول بالمر بتسجيل ثنائية للنادي اللندني بطريقة "كربونية" في الدقيقتين 22 و30.أحرز بالمر الهدف الأول بتسديدة بباطن القدم من على خط الـ 18 بعد تسلمه تمريرة من مالو غوستو الذي لعب اليوم في مركز الظهير الأيمن على غير المتوقع.واستمر تشيلسي في التركيز على الهجمات المرتدة وسط اندفاع سان غير المحسوب للهجوم من أجل تعويض الهدف، ما ترتب عليه تسجيل كول بالمر لهدف ثان في الدقيقة 30 بتسديدة أخرى بباطن القدم عانقت نفس الزاوية اليمنى للحارس دوناروما.وتوج بالمر أداءه الخارق خلال الشوط الأول بتقديم تمريرة حاسمة نحو الوافد الجديد جواو داخل منطقة الجزاء، سجل منها البرازيلي الهدف الثالث للبلوز عند الدقيقة 43 وسط ذهول الحضور بسبب المسيرة المثالية التي حظى بها سان جيرمان في البطولة بهزيمة جميع الأندية الكبرى " وبايرن ميونيخ وريال ".بيدرو المنضم من برايتون مقابل 63 مليون يورو منذ حوالي 10 أيام فقط، ظهر بين المدافعين بدهاء كبير، قبل أن يرفع الكرة من فوق دوناروما بلمسة مذهلة.وقاد بيدرو تشيلسي لتحقيق الفوز على فلومينينسي بالدور نصف النهائي بتسجيل هدفين، ليرفع رصيده من الأهداف لـ 3 في أقل من أسبوعين، وهو أكثر من رصيد أهداف المهاجمين الأساسيين الذين بدأوا البطولة أمثال بيدرو نيتو ونيكولاس جاكسون وبالمر وكريستوفر نكونكو.وكان فخر لندن الحقيقي، كما يلقبه أنصاره، دخل البطولة بصفته بطل سابق لدوري أبطال أوروبا عام 2021.وأشهرت البطاقة الحمراء في وجه الدولي جواو نيفيز في الدقيقة 85 ليكمل سان جيرمان ما تبقى بـ 10 لاعبين، كما تحصل عثمان ديمبيلي ومينديش على بطاقات صفراء، ونجا مينديش من طرد بعد تدخل عنيف.