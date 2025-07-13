تأجيل نهائي كأس العراق إلى الجمعة المقبل

وذكر الاتحاد في بيان، أنه "تقرر تأجيل إقامة الى يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن عشر من الشهر الجاري على ان يتم الإعلان عن ملعب الاستضافة حال ورود كتاب ".وتأهل كل من وزاخو إلى المباراة النهائية من بعد تغلبهما على والشرطة في نصف نهائي البطولة.