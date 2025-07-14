ماركا: الموسم الحالي سيحسم مستقبل فينيسيوس مع الريال

وافتتح الموسم بقوة، وكان اللاعب الأبرز في تشكيل خلال بداية الليجا، مسجلًا 8 أهداف وصانعًا 6 في أول 14 جولة، لكن إصابة عضلية في نهاية أثرت على استمراريته بشكل واضح، ليبدأ معها تراجع مستواه بشكل لافت.عاد اللاعب في بشكل جزئي، ثم غاب عن ثلاث مباريات في يناير بسبب الإيقاف، بينها طرد أمام رايو فاييكانو، ومنذ ذلك الحين، سجل 3 أهداف فقط في آخر 17 مباراة ببطولة ، قبل أن يتعرض لالتواء في الكاحل أواخر الموسم.في دوري أبطال أوروبا، بدأ فينيسيوس بقوة، وسجل 7 أهداف وصنع هدفًا في دور المجموعة، ثم صنع هدفين أمام . لكن مساهماته الهجومية تراجعت، وسجل هدفًا وحيدًا أمام آرسنال، في خسارة أنهت حلم التتويج الأوروبي.شكل ترشيح فينيسيوس للكرة الذهبية نقطة تحول سلبية في موسمه، حيث تراجع أداؤه منذ ذلك الحين، ودخل في منحنى هابط، فتح باب النقاش داخل إدارة وبين جماهيره، حول مستقبل اللاعب ومكانته في المشروع الجديد.في المقابل، تألق بشكل تدريجي مع دخول عام 2025، وأصبح الهداف الأبرز، وحقق الحذاء وجائزة "بيتشيتشي"، وتفوقه طغى على حضور فينيسيوس، ما عزز من شعور التراجع لدى البرازيلي.رغم ذلك، أكد المدرب الجديد رغبته في إيجاد صيغة توظف فينيسيوس ومبابي سويًا، لكن لم يقدم إشارات إيجابية، خصوصًا مع معاناة مبابي من وعكة صحية، وتواصل أداء فينيسيوس الباهت في البطولة، بحسب صحيفة "ماركا" .فينيسيوس مطالب باستعادة مستواه في الموسم الجديد، خاصة في ظل ضغوط جماهيرية وإعلامية، ووجود منافسة هجومية شرسة في الفريق، وصيف 2025 قد يكون حاسمًا في مستقبله داخل ريال ، مع بدء مشروع فني جديد بقيادة ألونسو.