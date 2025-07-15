منتخب العراق للسيدات.. مشاركة آسيوية فقيرة وحسنة وحيدة!

مباراتا الهند وتايلند كشفتا عن حجم الفروقات بين كرتنا والكرة القارية، وأن خطوات كثيرة يجب اعتمادها مستقبلًا لتطوير اللعبة.وقال سمير ، رئيس العراقيين في ، وعضو للصحافة الرياضية، أن "مشاركة منتخبنا النسوي في تصفيات آسيا يمكن وصفها بأنها خجولة، ولم ترقَ إلى طموحات الشارع الرياضي أو اسم الكبير في المحافل الرياضية، حتى مع إدراكنا قلة الإمكانات الفنية المتاحة أمام اللاعبات، مقارنةً بالمنتخبات المتقدمة في اللعبة. اللاعبات لا يتحملن وزر عدم التأهل".وأضاف السعد، "لكن من غير المنصف إلقاء اللوم على اللاعبات وحدهن، فالأزمة أعمق من ذلك. غياب المشروع الحقيقي لبناء كرة قدم نسوية حقيقية الذي يبدأ من الناشئات مرورًا بفئة الشابات، ووصولًا إلى المنتخب الأول، يجعل أي مشاركة مجرد حضور رمزي، لا يعكس تطورًا أو طموحًا واضحًا".ويؤكد السعد أن "إعداد المنتخبات يجب ألّا يكون موسميًا ومقترنًا فقط بموعد البطولات، حيث تُستدعى اللاعبات الجاهزات في اللحظة الأخيرة، ثم يتم حل المنتخب ، دون استمرارية في التدريبات أو تجمعات تحت إشراف كادر فني متكامل. هذه الآلية لا تُنتج منتخبًا منافسًا، بل تُبقي اللعبة في دائرة الاجتهاد الفردي والمشاركات الشكلية، لذلك، إن كانت هناك نية صادقة للنهوض بكرة القدم النسوية في العراق، فإن الاهتمام بالبنية التحتية، واكتشاف المواهب، وصقلها عبر برامج طويلة الأمد، وتوفير بيئة تدريبية حقيقية مستمرة، هو الحل الوحيد لكسر هذا الجمود وتقديم منتخب قادر على المنافسة لا مجرد التمثيل.وأكد رئيس تحرير صحيفة وطن بريس محمد بكر نايف، صحفي عراقي مقيم في منذ عقود، أن مشاركة منتخبنا الوطني للسيدات في التصفيات الآسيوية التي أقيمت في تايلند مؤخرًا، وعدم التأهل إلى التي ستقام في أستراليا العام المقبل، كانت نوعية في الأداء والنتائج مقارنةً بالبطولات السابقة، إذ إن الفريق لم يحقق أي نقطة في مشاركته السابقة عام (2017)، بينما نجح في النسخة الحالية (2025) في حصد (4) نقاط، بعد تعادله مع تيمور الشرقية وفوزه على منغوليا، بينما خسر خسارتين كبيرتين أمام تايلند (7 - 0) وأمام الهند (5 - 0).ويُحسب للفريق تواجد لاعبات شابات تحت سن العشرين في التشكيل، مما أدى إلى تحسن في الأداء، وبوادر تطور في المراحل المقبلة. كما ان المنتخب بحاجة إلى المزيد من المباريات التجريبية أمام منتخبات قوية سبقتنا في هذا المجال، كما أن المنتخب استعان بعدد من اللاعبات العراقيات المغتربات، وهذا أمر أضاف عنصرَي الخبرة والاحتراف.وعمومًا، فإن المنتخب بحاجة إلى المزيد من الدعم والمساندة من الجميع، وفي مقدمتهم واللجنة الأولمبية، والأهم من ذلك، تشكيل فرق نسوية في الأندية، وإقامة دوري للفرق النسوية لتطوير هذه اللعبة الجماهيرية، ليكون منتخبنا منافسًا لا مشاركًا فقط.أشار الإعلامي لازم الحيالي إلى أنه ربما لم يُفاجأ المتابع لنتائج المنتخب العراقي النسوي بكرة القدم للساحات المكشوفة في مشاركته الأخيرة.ويقول ان "الحسنة" الوحيدة التي حققها فريقنا النسوي في تلك المشاركة "الفقيرة"، هي أنه حقق أول فوز رسمي عراقي منذ أول مشاركة له فيها عام (2018)، وذلك أمام المنتخب المنغولي بنتيجة (5 - 3). أما بقية النتائج "المخجلة"، فهي التعادل مع تيمور الشرقية بدون أهداف، والخسارتان الثقيلتان (7 - 1) أمام تايلند، و(5 - 0) أمام الهند!فكيف السبيل إلى تجاوز ما حصل، والبحث عن مشاركات أفضل مستقبلًا؟، من خلال مشاركاته ونتائجه المتدنية، من الطبيعي أن لاعباته لا يقفن على أرضية تؤهلهن للأفضل، فـلا دوري منتظم، ولا فرق متنافسة، ولا احتكاك نستقطب من خلاله الخبرة المطلوبة!ثم إن الظروف والأوضاع الاجتماعية، وارتفاع الأصوات المناهضة لأن يكون للمرأة دور في الرياضة العراقية، تؤدي دورًا كبيرًا في تأخر الفرق النسوية في رياضات عدة، ومنها كرة القدم.ومع ذلك، علينا تجاوز ذلك من خلال ما يلي:مقترحات وآراء وأفكار نضعها على طاولة الاتحاد المعني... فهل ستصل الرسالة يا ترى؟.