بعد قرعة المحلق.. إليك تاريخ مواجهات منتخب العراق والسعودية في جميع البطولات

وخاض المنتخبان مواجهاتهما في مجموعة واسعة من البطولات، أبرزها ، التي كانت مسرحا لصراعات كروية لا تنسى، كما شكلت تصفيات محطة متكررة لهذا الصدام، حيث التقيا أكثر من مرة ضمن التصفيات الآسيوية، أبرزها في نسختي 2001 و2016، حينما تقاسما الفوز ذهابا وإيابا.أما في ، فقد التقى الطرفان في 3 مناسبات بارزة، منها نهائي عام 2007 الشهير، الذي انتهى بتتويج بعد فوزه بهدف نظيف من توقيع ، في ليلة دخلت تاريخ الكرة الآسيوية.كما جمعت التصفيات الآسيوية، سواء المؤهلة إلى كأس آسيا أو ، عددا من المواجهات الحاسمة بين المنتخبين، خاصة خلال الفترة من منتصف السبعينيات وحتى نهاية الثمانينيات، حيث كانت تلك اللقاءات تحمل طابعا تنافسيا رغم عن الأضواء الإعلامية.وبعيدا عن المحطات الرسمية، لم تغب المباريات الودية عن المنتخبين، إذ تقابلا في أكثر من مباراة ودية كان أبرزها في 2018، حين فاز منتخب العراق بنتيجة 4-1 في لقاء شهد حضورا جماهيريا تجاوز حضور أكثر من 64 ألف متفرج.تاريخيا، تقابل المنتخبان العراقي والسعودي في 41 مواجهة رسمية وودية، شهدت تفوقا واضحا لـ" "، الذين فازوا في 19 مناسبة، مقابل 12 انتصارا لـ"الأخضر"، بينما حسم التعادل 10 مباريات. وبلغ مجموع الأهداف المسجلة في كل اللقاءات 96 هدفا، أحرز العراق 58 منها، مقابل 38 هدفا للسعودية.أول مواجهة جمعت المنتخبين كانت في تصفيات أولمبياد مونتريال 1976، وانتهت بفوز سعودي بهدفين دون رد، لكن سرعان ما بدأ العراق في فرض تفوقه، خاصة في حقبة السبعينيات والثمانينيات التي شهدت نتائج ثقيلة، أبرزها الانتصار الشهير 7-1 في خليجي 1976.ولم يخسر العراق أمام السعودية في ثلاث مباريات متتالية بين عامي 2023 و2024، حيث فاز في مواجهتين متتاليتين وتعادل في واحدة، وهي أطول سلسلة بلا هزيمة منذ الفترة الممتدة من يوليو/ تموز 2007 وحتى يناير/كانون الثاني 2013، التي شهدت بدورها أربعة انتصارات عراقية وتعادلا واحدا.تواجه المنتخبان السعودي والعراقي في 5 مباريات في إطار تصفيات كأس العالم، ورغم الندية التي ميّزت هذه المواجهات، إلا أن التفوق كان طفيفا لصالح السعودية التي حققت 3 انتصارات مقابل فوز وحيد للعراق، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.لطالما اتسمت لقاءات السعودية والعراق في كأس بطابع تنافسي حاد، وتواجها في 10 مباريات ضمن البطولة الخليجية، كان خلالها التفوق واضحا لصالح العراق الذي حقق 6 انتصارات، بينما فازت السعودية في 3 مناسبات فقط، وحضر التعادل في مواجهة واحدة.تقابل منتخبا السعودية والعراق في 3 مباريات ضمن منافسات كأس آسيا، وانتصر المنتخب العراقي في مباراتين مقابل انتصار واحد لشقيقه السعودي.وأوقعت قرعة تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 الدور الرابع المنتخب العراقي في ، والتي ستقام مبارياتها في ، وجاء معه فيها الأخضر وإندونيسيا.