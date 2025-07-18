بمشاركة العراق ومصر.. إليك موعد قرعة بطولة كأس الخليج للشباب

ويأتي تحديد موعد القرعة في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم البطولة المقررة إقامتها في مدينة أبها بالمملكة العربية خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر 2025، بمشاركة سبعة منتخبات خليجية، بعد اعتذار عن المشاركة.ووجّه الاتحاد دعوة رسمية إلى أمناء سر الاتحادات الخليجية، لحضور مراسم القرعة، حيث يُمثَّل كل منتخب بالمدير الفني أو الإداري، وذلك وفقًا للمادة (5) من لائحة البطولة الخاصة بإجراءات القرعة.كما أعلن عن تلقيه موافقة رسمية من لكرة القدم للمشاركة في لمنتخبات الشباب، المقرر إقامتها في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر 2025.وتُعد هذه النسخة هي الأولى من نوعها على مستوى منتخبات الشباب، التي تُقام تحت مظلة ، وتأتي في إطار حرص الاتحاد على دعم بطولات الفئات السنية وتعزيز جاهزية المنتخبات الشابة للمشاركات الإقليمية والقارية المقبلة.