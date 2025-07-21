Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في كربلاء.. تنويه بقطع الماء عن 16 حياً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مانشستر يونايتد يقدم عرضاً مغرياً لضم جيوكيريس

رياضة

2025-07-21 | 11:46
مانشستر يونايتد يقدم عرضاً مغرياً لضم جيوكيريس
121 شوهد

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقوة للتعاقد مع فيكتور جيوكيريس من سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وتقدم بعرض مالي أعلى من نظيره أرسنال الذي يتفاوض أيضا لضم المهاجم السويدي.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية في تقرير لها أن صفقة جيوكيريس ربما تشهد تحولا جذريا في اللحظات الأخيرة، وأن مانشستر يونايتد بات قريبا من الفوز بها، مستغلا تعثر المفاوضات بين ناديي أرسنال وسبورتنغ لشبونة.
وأضافت أن العرض المالي الذي تقدم به مانشستر يفوق كثيرا ما قدمه أرسنال لضم جيوكيريس، حيث تفاوض النادي اللندني بمقابل مادي يتراوح بين 70 و80 مليون يورو.
وأشارت إلى أن رغبة المهاجم السويدي جيوكيريس واضحة وقوية، وهي اللعب بقميص أرسنال والمشاركة معه في دوري أبطال أوروبا.
وأضافت الصحيفة: "لكن في هذه المرحلة فإن لم الشمل بين جيوكيريس ومدربه السابق روبن أموريم المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد، والسابق لسبورتنغ لشبونة يبدو خيارا واردا ولكنه صعب في ظل رغبة اللاعب السويدي في حمل قميص أرسنال".
وأكدت "أبولا" أيضا أن صفقة انتقال جيوكيريس إلى أرسنال باتت مهددة بالفشل لإصرار لشبونة على مطالبه المادية (80 مليون يورو) مقابل الاستغناء عن مهاجمه السويدي.
وأشارت إلى أن أرسنال لم يتحرك أيضا بعرض مالي أعلى في آخر ستة أيام، وبدا أنه لن ينجح في الوصول للمبالغ المالية التي حددها النادي البرتغالي.
وختمت "أبولا" تقريرها بأن عائلة جيوكيريس بدأت أيضا تشعر بأنه يبتعد أكثر فأكثر عن الانتقال إلى أرسنال.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
هداف الكالتشيو ينتقل إلى دوري عربي
15:07 | 2025-07-21
أسطورة برشلونة في ورطة كبرى بسبب فستان حريمي
11:18 | 2025-07-21
راشفود يصل إلى برشلونة
10:11 | 2025-07-21
اللاعب أحمد ياسين يكشف سبب استيائه من تجربته في العراق
07:40 | 2025-07-21
أول تعليق من لامين يامال بشأن انتقال راشفورد إلى برشلونة (صورة)
07:27 | 2025-07-21
راشفورد يجري الكشف الطبي في برشلونة
06:23 | 2025-07-21
التربية تعلن نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي
25.93%
03:18 | 2025-07-21
التربية تعلن نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي
03:18 | 2025-07-21
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا هاماً للعراقيين
19.89%
09:19 | 2025-07-20
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا هاماً للعراقيين
09:19 | 2025-07-20
لماذا قررت تركيا إنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام مع العراق؟
16.08%
04:56 | 2025-07-21
لماذا قررت تركيا إنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام مع العراق؟
04:56 | 2025-07-21
الدولار يواصل التراجع في بغداد
14.75%
09:15 | 2025-07-20
الدولار يواصل التراجع في بغداد
09:15 | 2025-07-20
المنافسة تشتعل من جديد.. ميسي يحطم الرقم التاريخي لرونالدو
13.83%
05:01 | 2025-07-20
المنافسة تشتعل من جديد.. ميسي يحطم الرقم التاريخي لرونالدو
05:01 | 2025-07-20
استمرار الانخفاض.. خبر سار للمهتمين بالدولار
9.53%
09:44 | 2025-07-21
استمرار الانخفاض.. خبر سار للمهتمين بالدولار
09:44 | 2025-07-21
المزيد
10 ساعات وأكثر
10 ساعات وأكثر
أقل من 5 ساعات
أقل من 5 ساعات
ماكو كهرباء تقريبًا
ماكو كهرباء تقريبًا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

اعتصام أمام مجلس محافظة واسط (فيديو)
Play
اعتصام أمام مجلس محافظة واسط (فيديو)
16:15 | 2025-07-21
بالفيديو.. حماية مسؤول يرفع السلاح على ذوي احد ضحايا فاجعة الكوت
Play
بالفيديو.. حماية مسؤول يرفع السلاح على ذوي احد ضحايا فاجعة الكوت
13:26 | 2025-07-21
مصمم بالذكاء الاصطناعي.. ترامب ينشر فيديو لاعتقال أوباما من البيت الأبيض
Play
مصمم بالذكاء الاصطناعي.. ترامب ينشر فيديو لاعتقال أوباما من البيت الأبيض
11:41 | 2025-07-21
مع مديرة مدرسته.. طالب يحتفل بحصوله على المرتبة الأولى بالعراق
Play
مع مديرة مدرسته.. طالب يحتفل بحصوله على المرتبة الأولى بالعراق
10:57 | 2025-07-21
بالفيديو.. فيضانات غير مسبوقة في موسكو
Play
بالفيديو.. فيضانات غير مسبوقة في موسكو
07:55 | 2025-07-21
عامل بناء يحتفل بناجحه بالسادس إعدادي
Play
عامل بناء يحتفل بناجحه بالسادس إعدادي
07:23 | 2025-07-21
الجفاف يقترب: أنقرة وسوريا تتلاعبان بحصة العراق المائية
Play
الجفاف يقترب: أنقرة وسوريا تتلاعبان بحصة العراق المائية
03:00 | 2025-07-21
موازنة العام الحالي في مهب الريح!
Play
موازنة العام الحالي في مهب الريح!
02:00 | 2025-07-21
المفاضلة الوظيفية في حكومة صلاح الدين: عام من الانتظار والقلق
Play
المفاضلة الوظيفية في حكومة صلاح الدين: عام من الانتظار والقلق
01:00 | 2025-07-21
اندلاع حريق داخل مقهى في بغداد (فيديو)
Play
اندلاع حريق داخل مقهى في بغداد (فيديو)
16:07 | 2025-07-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.