مانشستر يونايتد يقدم عرضاً مغرياً لضم جيوكيريس

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية
في تقرير لها أن صفقة جيوكيريس ربما تشهد تحولا جذريا في اللحظات الأخيرة، وأن مانشستر يونايتد
بات قريبا من الفوز بها، مستغلا تعثر المفاوضات بين ناديي أرسنال
وسبورتنغ لشبونة
.
وأضافت أن العرض المالي الذي تقدم به مانشستر
يفوق كثيرا ما قدمه أرسنال لضم جيوكيريس، حيث تفاوض النادي اللندني بمقابل مادي يتراوح بين 70 و80 مليون يورو.
وأشارت إلى أن رغبة المهاجم السويدي
جيوكيريس واضحة وقوية، وهي اللعب بقميص أرسنال والمشاركة معه في دوري أبطال أوروبا.
وأضافت الصحيفة: "لكن في هذه المرحلة فإن لم الشمل بين جيوكيريس ومدربه السابق روبن أموريم المدير الفني
الحالي لمانشستر يونايتد
، والسابق لسبورتنغ لشبونة يبدو خيارا واردا ولكنه صعب في ظل رغبة اللاعب السويدي في حمل قميص أرسنال".
وأكدت "أبولا" أيضا أن صفقة انتقال جيوكيريس إلى أرسنال باتت مهددة بالفشل لإصرار لشبونة على مطالبه المادية (80 مليون يورو) مقابل الاستغناء عن مهاجمه السويدي.
وأشارت إلى أن أرسنال لم يتحرك أيضا بعرض مالي
أعلى في آخر ستة أيام، وبدا أنه لن ينجح في الوصول للمبالغ المالية التي حددها النادي البرتغالي
.
وختمت "أبولا" تقريرها بأن عائلة جيوكيريس بدأت أيضا تشعر بأنه يبتعد أكثر فأكثر عن الانتقال إلى أرسنال.