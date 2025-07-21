مانشستر يونايتد يقدم عرضاً مغرياً لضم جيوكيريس

وذكرت صحيفة "أبولا" في تقرير لها أن صفقة جيوكيريس ربما تشهد تحولا جذريا في اللحظات الأخيرة، وأن بات قريبا من الفوز بها، مستغلا تعثر المفاوضات بين ناديي وسبورتنغ .وأضافت أن العرض المالي الذي تقدم به يفوق كثيرا ما قدمه أرسنال لضم جيوكيريس، حيث تفاوض النادي اللندني بمقابل مادي يتراوح بين 70 و80 مليون يورو.وأشارت إلى أن رغبة المهاجم جيوكيريس واضحة وقوية، وهي اللعب بقميص أرسنال والمشاركة معه في دوري أبطال أوروبا.وأضافت الصحيفة: "لكن في هذه المرحلة فإن لم الشمل بين جيوكيريس ومدربه السابق الحالي لمانشستر ، والسابق لسبورتنغ لشبونة يبدو خيارا واردا ولكنه صعب في ظل رغبة اللاعب السويدي في حمل قميص أرسنال".وأكدت "أبولا" أيضا أن صفقة انتقال جيوكيريس إلى أرسنال باتت مهددة بالفشل لإصرار لشبونة على مطالبه المادية (80 مليون يورو) مقابل الاستغناء عن مهاجمه السويدي.وأشارت إلى أن أرسنال لم يتحرك أيضا بعرض أعلى في آخر ستة أيام، وبدا أنه لن ينجح في الوصول للمبالغ المالية التي حددها النادي .وختمت "أبولا" تقريرها بأن عائلة جيوكيريس بدأت أيضا تشعر بأنه يبتعد أكثر فأكثر عن الانتقال إلى أرسنال.